Angolemli: “Pandemi dönemini atlatmak için herkese eşit ve adil davranılmalı”

ANGOLEMLİ: “PANDEMİ DÖNEMİNİ ATLATMAK İÇİN HERKESE EŞİT VE ADİL DAVRANILMALI”

TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda hükümet programını değerlendirdi.

Angolemli, pandemi dönemini atlatmak için herkese eşit ve adil davranmanın önemine işaret ederek, askerlerin rütbesine göre izne çıkabiliyor olmasını eleştirerek, “1500 TL dağıtıyoruz” diyenler olduğunu berlirtti ve onlara seslenerek “Bu parayı işverene verdiniz de çalışana ulaştı mı diye merak ettiniz mi hiç?” diye sordu.

Vergi kaçağı, kayıt dışı ekonomi konusunda programda yer alanların, yıllardır gündeme getirilen ancak çözüm bulunamayan konular olduğunu belirten Angolemli, dünyanın gelişmiş ülkelerinde bu sorunların tüm çalışanların sendikalı olmasını zorunlu kılarak çözüldüğünü vurguladı.

Pandemi konusunda karar alınırken paydaşlara da danışılması gerektiğini ifade eden Angolemli, kısa süre önce yaşanan sıkıntıların görüş alınsa yaşanmayacağını belirtti.

Halkın iradesinin sürekli saf dışı bırakıldığını ileri süren Angolemli, KKTC’nin tanıtılması süreciyle ilgili bilgiler aktardı, “alınan kararların halk iradesinden bağımsız olduğunu” savundu ve örnekler verdi.

Angolemli, ambargolarla ilgili yaşanan süreci de sıraladı.

UBP kurultayının bile 2. turunun yapılamadığını belirten Angolemli, ”Bugünkü hükümet de bu olayların sonucunda kurulmuştur halk nazarında büyük sıkıntı içerisindedirler” dedi.

Ardından Başbakanlık’tan başlayarak, tüm bakanlıkların hükümet programında yer alan hedeflerini değerlendiren Angolemli, görüşlerini aktardı.

Veteriner Dairesinin denetimlerini artırması ve dairenin geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Angolemli, hükümetin “BRT’ye tarafsızlık” getirileceğini söylediğini, bu söylemi ve BRT’nin şu andaki yayın politikasını eleştirdi. Hal Yasası’nın da bir an önce getirilmesi gerektiğini ifade eden Angolemli, bu konuda hükümete her türlü yardımı vereceklerini söyledi.

Denktaş ve Küçük’ün anıtları ile ilgili yapılacak çalışmaların hükümet programında neden yer aldığını anlayamadığını ifade eden Angolemli, ulaşımda da sıkıntıların yaşandığını, bunun sebebinin, ülkeye nereden kim gelirse gelsin ehliyet verilmesi olduğunu savundu.

Angolemli, ağır araçların denetiminin şart olduğunu, yolların ağır vasıtalardan dolayı bozulduğunu, sonra da kazalar olduğunu ifade ederek, yollarda düzenlemelerin şart olduğunu, bunun takipçisi olacaklarını söyledi, limanlarda özelleştirmeye karşı olduklarını dile getirdi.

Devletin gerçek anlamda çiftçinin, hayvancının yanında olması ve alacağı önlemler ile vereceği desteklerle koruması gerektiğini ifade eden Angolemli, Toprak Ürünleri Kurumu ve Kooperatif Merkez Bankası yönetiminin de çiftçilere verilmesi gerektiğine değindi.