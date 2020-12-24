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Angolemli: “Mart sonuna dek arpa 1,48’den satılmalı”

24 Aralık 2020 Perşembe 13:34
Angolemli: “Mart sonuna dek arpa 1,48’den satılmalı”
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ANGOLEMLİ: “MART SONUNA DEK ARPA 1,48’DEN SATILMALI”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alan, TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, Bakan Çavuşoğlu’nun sözlerinden anlaşılanın TÜK’ün özerk bir yapıya kavuşturulması gerektiği olduğunu belirtti.

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Konu olan 10 bin ton arpayı kimin satın aldığını soran Angolemli, eğer bu satış yapılmasa üreticinin Nisan sonuna kadar arpayı 1,48 TL’den alabilecekken, bu satış yüzünden üreticinin 2 TL’den arpa almak durumunda kaldığını anlattı.

Angolemli bu nedenle üreticiye Mart sonuna kadar arpanın 1,48 TL’den verilmesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine yerinden söz alan Bakan Çavuşoğlu, mısır fiyatlarının çok yükseldiği ve arpa fiyatlarında o dönem düzenleme yapılmadığı için arpa oranının düzenlendiğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 24.12.2020 14:54
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi Genel KuruluTDP Milletvekili Hüseyin AngolemliTük
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