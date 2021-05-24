Angolemli hükümeti topa tuttu

ANGOLEMLİ HÜKÜMETİ TOPA TUTTU

MAZBATA SORUNA ÇÖZÜM ÜRETİN YARIN ÇOK GEÇ OLACAK

TDP Gazimağusa milletvekili Hüseyin Angolemli bugün Cumhuriyet Meclisinde hükümeti topa tuttu.

Angolemli hükümetin kaçak işçilere af çıkaracağına kendi vatandaşlarına mazbatalar konusunda niye af çıkarmadığını dünyanın hiç bir ülkesinde mazbata borcundan dolayı bir kişinin hapis yatmadığını söyledi.

Böyle bir uygulamanın ancak KKTC'de olduğunu bir kişinin mazbata borcundan dolayı hapise atıldığına bu kişi dışarıda olmaz ve çalışmaz ise nasıl borcunu ödeyecek burdan hükümet yetkililerine Maliye Bakanına sesleniyorum bu işe bir çözüm üretin.

10.000 kişi şu anda mağdur hapishane zaten dolu. Bu insanları nereye koyacaksınız kaçaklara af çıkartacağınıza bu mağdur kişilere çözüm üretin dedi.