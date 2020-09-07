Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Anasınıf, İlkokul 1. ve 2. Sınıf öğrenciler bugün yüz yüze eğitime başladı.

Okullarda, Covid-19 salgını dolayısıyla gerekli tedbirler alındı.



Öğrenciler okula maskeli ve ateşleri ölçüldükten sonra alındı.

Fotoğraf: Süleyman Önal