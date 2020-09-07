Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Anasınıf, İlkokul 1. ve 2. Sınıf öğrenciler bugün yüz yüze eğitime başladı.
Okullarda, Covid-19 salgını dolayısıyla gerekli tedbirler alındı.
Fotoğraf: Süleyman Önal
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Anasınıf, İlkokul 1. ve 2. Sınıf öğrenciler bugün yüz yüze eğitime başladı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Anasınıf, İlkokul 1. ve 2. Sınıf öğrenciler bugün yüz yüze eğitime başladı.
Okullarda, Covid-19 salgını dolayısıyla gerekli tedbirler alındı.
Fotoğraf: Süleyman Önal