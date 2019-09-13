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Analizlerde bu hafta ithal ve yerli ürünlerin tümü temiz

Analizlerde bu hafta ithal ve yerli ürünlerin tümü temiz

13 Eylül 2019 Cuma 11:45
Analizlerde bu hafta ithal ve yerli ürünlerin tümü temiz

TARIM DAİRESİ HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Tarım Dairesi’nin bu haftaki analizlerinde, hem ithal hem de yerli ürünlerin tümü temiz çıktı.
Tarım Dairesi 6 –12 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 52 ithal ve 9 yerli üründe limit üstü herhangi bir ilaç kalıntısı bulunm adı.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

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İthal ürünlerden çeri domates, armut (s.m), nektarin, tatlı ve acı kırmızı pul biber, elma çeşitleri, havuç, şeftali, erik, susam, kornişon, beyaz lahana ve taze fasulye olmak üzere 52 numuneden 52'si temiz çıkarken, limit üstü herhangi bir ilaç kalıntısına rastlanmadı        
Yerli ürünlerden salatalık, maydanoz, marul, kabak, patlıcan ve patates olmak üzere 9 numuneden 9'u temiz çıktı ve limit üstü herhangi bir ilaç kalıntısına rastlanmadı.    
 

Son Güncelleme: 13.09.2019 14:48
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