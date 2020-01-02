Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kktc Programlarına 22 Ocak’a Kadar Başvuru Kabul Ediliyor

Lefkoşa, 2 Ocak 20 (.): Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü KKTC programları İşletme Yönetimi ve İktisat Tezsiz Yüksek Lisans ( İkinci Öğretim ) başvuruları başladı.

TC Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Bürosu’ndan yapılan açıklamada, başvuruların 22 Ocak’a kadar basvuruyld.anadolu.edu.tr adresinden online olarak yapılacağı, detaylı bilgiye www.sosbilens.edu.tr adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

(ÖK)