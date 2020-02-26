Anadolu Jet’in 1 Dolar+vergiler Olarak Duyurduğu Kampanyaya, Ercan Havalimanı Da Dahil Edildi

Lefkoşa, 26 Şubat 20 (TAK): Anadolu Jet’in 1Dolar +Vergiler olarak duyurduğu kampanyaya, KKTC Ercan Havalimanı da dahil edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığın yaptığı görüşmeler sonucu, Anadolu Jet’in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan 29 dış hat uçuşuna 1 Dolar+Vergiler olarak duyurduğu kampanyaya, KKTC Ercan Havalimanı da eklendi.



(AK/ŞEB)