Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencisinden  Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 3 Bin 530 Tl’lik Katkı

Lefkoşa, 28 Mayıs 19 (.): Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Havva Özsu, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına piyano konseri düzenledi.
Vakıf’tan yapılan açıklamaya göre, Havva Özsu’nun piyano konserinden elde edilen 3 bin 530 TL Vakıf yetkililerine teslim edildi.
İnce, öğrencinin eğitmenlerini ve ailesini böyle bir genç yetiştirdikleri için tebrik etti; böylesine duyarlı bir nesil yetiştiği için toplum adına mutluluk duyduğunu da dile getirdi.
(YIL/ÖK) FOTOĞRAFLI