Anadolu Jet’in 1 Dolar+vergiler olarak duyurduğu kampanyaya, Ercan Havalimanı da dahil edildi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığın yaptığı görüşmeler sonucu, Anadolu Jet’in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan 29 dış hat uçuşuna 1 Dolar+Vergiler olarak duyurduğu kampanyaya, KKTC Ercan Havalimanı da eklendi.

