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Anadolu Ajansı 101 yaşında

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), Anadolu Ajansı’nın (AA) 101. kuruluş yıldönümünü kutladı.

06 Nisan 2021 Salı 11:45
Anadolu Ajansı 101 yaşında
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TAK Müdürü Dr.Fehmi Gürdallı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı’ya gönderdiği kutlama mesajında “Hem Anadolu Ajansı hem de Türk Ajansı Kıbrıs, varoluş mücadelesi verilen kritik dönemlerde kurulmuş ve bu mücadelenin dünyaya duyurulmasına vesile olarak önemli katkılar yapmış, iki kardeş kuruluştur. Her iki Ajans da, değişen dünya ve medya koşullarında ‘güvenilir ve ilkeli’ habercilik anlayışıyla görev yapmaya devam etmektedir.” İfadelerini kullandı.

Gürdallı, bugün dünyanın önemli haber Ajansları Arasında yerinialan Anadolu Ajansı’nın, gerek Lefkoşa ofisi gerekse TAK ile yürütülen işbirliğiyle KKTC’nin sesini de hem Türkiye hem de Dünya kamuoyuna aktardığını vurguladı.

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Anadolu Ajansı’nın 6 Nisan 1920’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılmasından kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk’ün genelgesiyle kurulduğunu hatırlatan TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, AA’nın bir asrı aşan deneyimiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin hafızası olduğunu kaydetti.

Gürdallı,  AA ile TAK arasında yıllardır devam eden işbirliğinin gelişerek süreceğini de vurguladı.

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Son Güncelleme: 06.04.2021 12:16
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı
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