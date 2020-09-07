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Ana okul, 1 ve 2’nci sınıfların eğitimi bugün başlıyor

07 Eylül 2020 Pazartesi 08:48
Ana okul, 1 ve 2’nci sınıfların eğitimi bugün başlıyor
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ana okul, 1 ve 2’nci sınıfların oryantasyon eğitimi bugün başlıyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu BRT  Muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce verilen karar doğrultusunda anaokul, birinci ve ikinci sınıfların oryantasyon eğitimine bugün başlanacağını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Kovid 19 virüsünün bazı bölgelerde artış gösterdiğine de dikkati çekerek Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda 3 bölgede eğitimi 14 gün süre ile erteleme kararı aldığını belirtti ve “buna göre Akdoğan, Vadili ve İnönü’deki okullarda, sağlık bakanlığının kararı doğrultusunda 14 gün süre ile eğitim ertelenmiştir” dedi. Ülkedeki vaka sayılarının  dikkate alındığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, ilerleyen günlerde bu konuda yeni kararlar alınması gerekmesi halinde bu kararları almaktan çekinmeyeceklerini söyledi. Yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilere ve öğretmenlere de çağrıda bulunan Bakan Çavuşoğlu, okula gidecek öğrenci ve öğretmenlerin tüm hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymasını istedi. Bu sürecin öğretmenlerle yürütüleceğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “10 Mart’ta başlayan salgında topluma umut olan öğretmenlerimize bu vesile ile tekrardan teşekkür ediyorum. Önümüzde tartışmalı zor günlerin bizi beklediğini biliyorum. Bilinmesini isterim ki önceliğimiz yaşam hakkıdır ve bunu sağladıktan sonra eğitim hakkını da öğrencilerimiz için sağlamanın görevim olduğunun bilinicindeyim. Bunu Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve taşımacılarla birlikte başarabiliriz” dedi. “Topluma karşı hepimizin duyduğu sorumluluk bilinci ile hijyen kurallarına uyarak herkesin sağlığını koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diyen Bakan Çavuşoğlu, Kovid 19 salgınını yenereken öğrencilerin  gelecekte eğitimlerinde herhangi bir kayıbın oluşmasması için eğitimdeki çalışmaları birlikte yaparak başarılacağını vurguladı. Bakan Çavuşoğlu,  “20020-21 eğitim ve öğretim yılını da birlikte çalışarak başaracağız”dedi. Please visit https://brtk.net for more informationOKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==>
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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu
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