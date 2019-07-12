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Ana hatta meydana gelen arıza nedeniyle Gazimağusa’ya yeterli su verilemiyor

Ana hatta meydana gelen arıza nedeniyle Gazimağusa’ya yeterli su verilemiyor

12 Temmuz 2019 Cuma 16:13
Ana hatta meydana gelen arıza nedeniyle Gazimağusa’ya yeterli su verilemiyor

Gazimağusa’ya su taşıyan ana hat üzerinde meydana gelen arıza nedeniyle Gazimağusa’ya 2 gündür yeterli miktarda su verilemiyor. 
Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Gazimağusa Belediyesi sınırları dışında, Devlet Su İşleri’nin kontrolünde bulunana Ötüken Köy kavşağı noktasındaki hat üzerinde scada sistemini kontrol eden fiber optik kabloların zarar görmesiyle başlatılan tamirat çalışmasının, tahmin edilenden uzun sürmesi nedeniyle su dağıtımında sıkıntı yaşandığı kaydedildi.   

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Açıklamada, Anamur hattından Gazimağusa’ya verilmesi gereken miktarın yarısı kadar su verilmesi nedeniyle Gazimağusa Belediyesine ait Deniz Suyu Arıtma Tesisi’nden sağlanan suyla dağıtım yapılmaya çalışılırken, özellikle yüksek noktada bulunan Tuzla, Harika, Anadolu Mahallesi, Beşevler ve Karakol Mahallesi’nin bir kısmına su verilemediği belirtildi. 
Sorunun bugün de devam etmesi halinde bölgelere dönüşümlü olarak su verilmeye başlanacağı, ilk etapta Karakol ve Tuzla kapatılarak sıkıntının olduğu Maraş Bölgesi ve aynı hat üzerinde olan Sakarya ve Dumlupınar Mahallelerine su verileceği kaydedildi. 
Tamirat çalışmasının ne kadar süreceği netlik kazanmazken, kesintinin uzun sürme ihtimaline karşı vatandaşların su kullanımında ihtiyatlı olmaları istendi. 

Son Güncelleme: 12.07.2019 19:21
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