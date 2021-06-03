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Amme fesatçılığı ve özel hayatın gizliliğini ihlal

LeGeçen hafta ortaya çıkan ve “vatandaşlık işlemlerini nasıl yaptırdığına” dair ses kaydıyla ilgili soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

03 Haziran 2021 Perşembe 22:30
Amme fesatçılığı ve özel hayatın gizliliğini ihlal
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Geçen hafta ortaya çıkan ve “vatandaşlık işlemlerini nasıl yaptırdığına” dair ses kaydıyla ilgili soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, “26 Mayıs tarihinde Lefkoşa’da K.B. (E-53)’nin, B.İ. (K-48)’nin ikametgahına giderek, vatandaşlık işlemlerini nasıl yaptığını anlattıran ses kaydını, silah zoruyla yaptırdığı iddiasının doğru olmadığının anlaşıldığı belirtildi.

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Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada; gerçekte böyle bir olay olmadığı halde  B.İ.(K-48)’nin polise kasten yalan ifade vermek suretiyle amme fesatçılığı yaptığı tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada, B.İ hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edidli.

Öte yandan, yine aynı meseleye konu olan ses kaydı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada ise; K.B (E-53)’nin, mesenger sosyal paylaşım sitesi üzerinden B.İ. tarafından kendisine gönderilen ses kaydını, aynı yöntem ile K.D. (E-63)’ye, K.D’nin de E.A.(K-25)’ya ve E.A’nın da D.A.K.(K-40)’ya göndermek suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ettikleri tespit edildi.  Sözkonusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı ve bildirildi.

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Son Güncelleme: 04.06.2021 01:41
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