Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Kıbrıs Temsilciliği, 30 Mayıs’ta Açılıyor

Lefkoşa, 27 Mayıs 19 : Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın Kıbrıs Başkanlığı’nı üstleneceği, Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Kıbrıs Temsilciliği’nin açılışı, 30 Mayıs’ta Girne Amerikan Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, ATBD Genel Başkanı Uğur Terzioğlu başkanlığında, Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kendi adını taşıyan torunu ATBD Yönetim Kurulu Azası Turgut Özal’ın bulunacağı açılış töreni saat 15:00’de GAÜ Sağlık Binası Konferans Salonu’nda olacak.



(AK/ÖK)