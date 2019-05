Amerikan Koleji öğrencileri, iki tiyatro oyunu sergiledi

“Eyva Be Süleyman” ve ”Back to the Summer ” Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı Amerikan Kolej öğrencileri tarafından sahnelendi.

Amerikan Kolej “Tiyatro Günü” etkinlikleri çerçevesinde “Eyva Be Süleyman” ve ”Back to the Summer ” oyunları GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de sahnelendi. Gece, öğrencilerin hazırladığı ve dans okulu öğretmenlerinden Liliya Biroğlu’nun yönettiği dans gösterileriyle başladı.

Ardından Amerikan Kolej Ortaokul öğrencilerinin İngilizce öğretmenleri Eşgül Özsev ile birlikte hazırladıkları ”Back to the Summer ” adlı İngilizce skeç canlandırıldı. Zaman tüneli konulu oyunda, Tala Anaqreh, Sylvana Hughes, Halil Emre Özgentürk, Doğan Toygar, Aisana Kelgenbaeva, Nilgün Dinçler, Naz Göstaşı, Bade Topaloğlu, Peyman Hakkı, Naz Çelikcan, Mustafa Bağman, Nisan Ekinci, Bora Kürşat, Mehmet Haydar, Cemal Ege Lort, Su Erhun, Konce Gürboyoğlu, Antonio Hughes, Mustafa İren, Mikhail Nikiforov, Nikita Gordeev, Berk Kalfaoğlu, Tual Akdoğan, Lara Çolak, Su Turmen, Deniz Direk, Eliz Dervish, Kat Brateneva ve Janet Clement rol aldı.



Usta tiyatrocu Derman Atik’in kaleminden yazılmış olan ve Amerikan Kolej Lise öğrencilerinin canlandırdığı oyunu, Türkçe öğretmenleri Sinem Kuyucuoğulları hazırladı “Eyva Be Süleyman” adlı Türkçe tiyatro oyununda öğrencilerden Özer Karanfiller, Kıymet Güçlüsoy, Fatma Yücelen, Refet Güçlüsoy, Bülent Süngü, Hasan Ormancıoğlu, Emre Müdüroğulları, Üntaş Kaya, Sıdıka Savasçı, Düş İşçioğlu ve Kani Kansu Çeliker sahne aldı. Tolga Oğuz yönetimindeki Girne Genç Sanatseverler Derneği Halk Dansları ekibi oyunun sonunda halk danslarıyla geceye renk kattı.Ailelerden büyük ilgi toplayan gece oyunların hazırlanmasında emeği geçen İngilizce öğretmenleri Eşgül Özsev ve Türkçe öğretmenleri Sinem Kuyucuoğulları’na plaket verilmesiyle sona erdi.