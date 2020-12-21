Amerikan Koleji'nden sokak hayvanları yararına yardım kermesi

Girne Amerikan Koleji Müdür Vekili ve GAÜ Pazarlama Direktörü Leyla Biçer yardım kermesle ilgili yaptığı açıklamalarda; “Sokak hayvanları pandemi süresince özellikle karantina zamanlarında onları besleyecek kimse olmadığı için aç kalmışlardı. Bu senede her zaman yaptığımız etkinlikler yerine bir farkındalık yaratmak adına Sokak Hayvanları yararına bir kermes düzenledik. Bu kermesten kazanılan paralar, toplanan yardımlar sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanılacaktır" dedi.