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Amerikan Koleji'nden şehitleri anma haftasında anlamlı etkinlik

Amerikan Koleji'nden şehitleri anma haftasında anlamlı etkinlik

24 Aralık 2019 Salı 13:57
Amerikan Koleji'nden şehitleri anma haftasında anlamlı etkinlik

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu’na bağlı eğitim veren The American College tarafından düzenlenen 21-25 Aralık “Milli Mücadele ve Şehit Haftası’nda şehitler anıldı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spectrum Uluslararası Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen tören, Kanlı Noel konulu anma töreni ile başlayarak öğrenciler tarafından düzenlenen şiir dinletisi, oratoryo gösterisi ve müzikler eşliğinde son buldu.

Gerçekleşen törende okul korusunun hazırlamış olduğu Mücahitler Marşı ve Kıbrıs Marşı’nın okunmasının ardından, şehitler için hazırlanan ve Mert Mertkaya tarafından seslendirilen, orotoryo dinletisi gerçekleşti. 11 Science sınıfı öğrencilerinden Bora Erdivan ise günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmasını gerçekleştirdi. 

1943 yılında Limasol’dan Mağusa şehrine gelen ve İngilizler tarafından öldürülen üç çocuk babası Arap Ali adına yazılmış olan “Mağusa Limanı” ağıtı, Sonay Kuyucuoğulları’nın sesinden utta Erol Aligüllü ve bağlamada Mehmet Özkarsulu eşliğinde seslendirildi.



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1964 yılında esir alındığı Rum’lar tarafından öldürülen, Kıbrıs’ın ilk hava harp şehidi Yüzbaşı Cengiz Topel’in hastanede dilinden dökülen son nağmeleri olarak bilinen  “Cengiz Topel’in Son Sözleri” dinletisinin gerçekleşmesi ardından okul öğrencilerinden Fatma Yücelen ve Tanem Aykut’un sesinden piyonada Mustafa Esenyel ve flütte müzik öğretmeni İbrahim Özbaskın eşliğinde “Mağusa Limanı” ağıtı seslendirildi.

Vatan ve bayrak uğruna canlarını feda edenleri bir nebze olsun anmak adına okul öğrencilerinden Mert Merkaya’nın hazırlamış olduğu slayt gösteriminin ardından 9 ÖSS sınıfı öğrencilerinden Damla Ahmet tarafından “ Bir Şahlanış Destanı’ndan” isimli şiir dinletisi gerçekleşti.

Son olarak Amerikan Koleji öğrencilerinin, göz kırpmadan canlarını feda edenlerin anısını yaşatmak ve onları asla unutmadığını hissettirmek adına hazırladıkları tiyatral gösterisi sahnelendi.

Etkinliğin sonunda konuk müzisyenler Sonay Kuyucuoğulları, Erol Aligüllü ve Mehmet Özkarsulu’ya teşekkür plaketleri GAÜ Amerikan Koleji Okul Müdürü Sermin Mayın tarafından takdim edildi.
 

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