"Ameliyatların durdurulması söz konusu değil"

‘’Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği covid-19 ile ilgilli Hastalarımızı ve Sağlık çalışanlarımızı korumak adına daha sert önlemler alacaktır. Tüm adanın kalbi olan ’’Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Halkımıza hizmet vermeye devam edecektir.
Basın bürosunun konuya ilişkin açıklaması şöyle;
Hastanemizin tüm hizmetleri devam etmektedir.Ameliyatların durdurulması sözkonusu değildir .Ancak ameliyatlarımız önlemler çerçevesinde sayısı azaltılarak devam edecektir.
Hastanemizin çalışan tüm personele rutin olarak PCR testleri yapılmaktadır.Hastanemizde yapılan PCR testlerinde herhangi bir başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi tüm bölümleriyle ve ekibiyle halkımıza hizmet verdiği kamoyuna duyurulur.