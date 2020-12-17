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"Ameliyatların durdurulması söz konusu değil"

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği açıklama yaptı

17 Aralık 2020 Perşembe 18:15
"Ameliyatların durdurulması söz konusu değil"
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‘’Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği covid-19 ile ilgilli Hastalarımızı ve Sağlık çalışanlarımızı korumak adına daha sert önlemler alacaktır. Tüm adanın kalbi olan ’’Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Halkımıza hizmet vermeye devam edecektir.

Basın bürosunun konuya ilişkin açıklaması şöyle;

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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimlik Basın ve Halkla İlişkiler ofisinden yapılan açıklamaya göre; 16 Aralık 2020 Çarşamba günü dışardan bulaş olup pozitif çıkan personelimizin temaslılarından olan iki personelin daha pozitif olduğu ortaya çıkmıştır..Covid -19 temas ekibi tarafından iki personelimizin temaslıları temas ekibi tarafından izole altına alınmıştır. Sağlık Çalışanlarımızı ve hastalarımızı korumak adına Başhekimlik tarafından daha sıkı önlemler alınmaya başlanmıştır.

Hastanemizin tüm hizmetleri devam etmektedir.Ameliyatların durdurulması sözkonusu değildir .Ancak ameliyatlarımız önlemler çerçevesinde sayısı azaltılarak devam edecektir.

Hastanemizin çalışan tüm personele rutin olarak PCR testleri yapılmaktadır.Hastanemizde yapılan PCR testlerinde herhangi bir başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi tüm bölümleriyle ve ekibiyle halkımıza hizmet verdiği kamoyuna duyurulur.

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