Ameliyathane 7 ay sonra tekrar hizmetde

AMELİYATHANE 7 AY SONRA TEKRAR HİZMETDE

Ergün YAHAT

Gazimağusa Devlet Hastanesi tam yedi ay önce ameliyat hizmetleri ameliyathanenin dökülmesi sonrasında ameliyatlar Gazimağusa Devlet Hastanesi yerine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi veya özelde yapılıyordu.

Sağlık Bakanlığı, merkez ihale komisyonu başkanı ve Dr. Mustafa Kalfaoğlu’nun yoğun çabaları ve girişimleri sonucu , yaklaşık 7 aydır kapalı olan ameliyatane nihayet açılıyor. Lambası olmayan ameliyatane 7 aydır kapalı idi , bu durumdan dolayı mağdur olan yüzlerce hasta ameliyat olmak için özel hastanelere yada Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine gitmek zorunda kalıyordu ,gazetemize yapılan yoğun şikayetlerde bu gibi kamu yararı açısından önemli işlerde devletin hantallığının sona erdirilip prosedürün olaylaştırılması gerektiği vurguladı.

Ameliyathane Dr.Ali Pilli tarafından yarın hizmete açılışacağı öğrenildi