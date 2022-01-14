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Amcaoğlu’ndan DAÜ’ye Ziyaret

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti. 

14 Ocak 2022 Cuma 17:30
Amcaoğlu’ndan DAÜ’ye Ziyaret

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Amcaoğlu, ziyarette, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile görüştü. 
Görüşmede, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri Ersun Kutup ve Halil İ. Orun, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ile İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy hazır bulundu. 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, burada yaptığı konuşmada, Amcaoğlu ile DAÜ’nün çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulunduklarını belirtti. 
DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak pandemi döneminin başlangıcından itibaren öğrenciler, veliler ve Gazimağusa kenti için üzerine düşen çalışmaları fazlasıyla yaptığını ve yapmaya devam edeceğini ifade eden Hocanın, DAÜ’nün çalışmalarına daima destek veren bakanlığa teşekkür etti. 
Prof. Dr. Hocanın, aldıkları kararlarla hem üniversitenin, hem de toplumun ileriye gitmesi için gerekli adımları attıklarını ifade ederek, yakın zamanda DAÜ tarafından gerçekleştirilen uluslararası akademik işbirliği ve tanıtım çalışmalarından da bahsetti. 

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Hocanın, “Hedefimiz; Güney Kıbrıs’taki üniversiteler de dahil olmak üzere tüm ada genelinde öncü üniversite olmak ve uluslararası yükseköğrenim alanında üst sıralarda yer almaktır” dedi. DAÜ’nün en üst karar alma organının Vakıf Yöneticiler Kurulu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hocanın, göreve geldikleri günden beri birlikte uyumlu bir yönetim sergilediklerini vurgulayarak, “Bu da haliyle başarıyı getirdi. Sayın Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı ve Kurul Üyeleri’ne verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk de, “KKTC’nin göz bebeği, yükseköğretimin lokomotifi” DAÜ’de görev almaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi. 
DAÜ’nün son iki yıldır Covid-19 Pandemisi ile mücadele eden kurumlardan bir tanesi olduğuna işaret eden Özcenk, “Bu kriz sürecini çok iyi yönettik ve hiçbir yara almadan atlattık. Bir doktor olarak da söylüyorum, Covid-19 en kısa zamanda artık pandemi değil, endemiye dönüşecektir” dedi. 
Özcenk, Vakıf Yöneticiler Kurulu ile Rektörlüğün uyum içerisinde çalışmasının önemine de işaret ederek, “Uyum içerisinde çalışmanın da meyvelerini gördük. Gayet iyi gidiyoruz” diye konuştu.
 

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Son Güncelleme: 14.01.2022 19:32
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