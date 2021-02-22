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Amcaoğlu’ndan başsağlığı mesajı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'ın babası, Muhammed Emin Saraç’ın vefatı dolayısı ile başsağlığı mesajı yayınladı.

22 Şubat 2021 Pazartesi 10:15
Amcaoğlu’ndan başsağlığı mesajı
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada, “Saraç’ın değerli babası, Türkiye’nin çok önemli hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, YÖK Başkanımız Saraç başta olmak üzere, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

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Son Güncelleme: 22.02.2021 11:42
Anahtar Kelimeler:
Muhammed Emin SaraçYekta SaraçOlgun Amcaoğlu
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