Amcaoğlu’ndan başsağlığı mesajı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada, “Saraç’ın değerli babası, Türkiye’nin çok önemli hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, YÖK Başkanımız Saraç başta olmak üzere, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

