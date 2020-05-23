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Amcaoğlu: “sosyal Medyada Ve Bir İnternet Gazetesinde Yer Alan  Bir Bakanlık Çalışanıyla İlgili İddialar  Asılsız”

“MEDYA, BİR HABERİN DOĞRULUĞUNU TEYİT ETMEDEN YAYINLAMAMALIDIR”

23 Mayıs 2020 Cumartesi 11:24
Amcaoğlu: “sosyal Medyada Ve Bir İnternet Gazetesinde Yer Alan  Bir Bakanlık Çalışanıyla İlgili İddialar  Asılsız”
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“MEDYA, BİR HABERİN DOĞRULUĞUNU TEYİT ETMEDEN YAYINLAMAMALIDIR”

“GEREKLİ VERGİLERİ ÖDEMEDEN BİR MALI/ARACI ANTREPODAN ÇIKARAN KİŞİ SUÇ İŞLEMİŞ SAYILIR”

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Lefkoşa, 23 Mayıs 20 : Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, sosyal medyada ve bir internet gazetesinde yer alan bir bakanlık çalışanıyla ilgili iddiaların asılsız olduğunu belirterek, “Medya, bir haberin doğruluğunu teyit etmeden yayınlamamalıdır” dedi.

Bakan Amcaoğlu, gerekli vergileri ödemeden bir malı/aracı antrepodan çıkaran kişinin suç işlemiş sayılacağını da hatırlattı; söz konusu personelin yasal haklarını arayacağını ve kendilerinin de Bakanlık olarak da personellerine gereken desteği vereceklerini ifade etti.

Bakan Amcaoğlu, konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı ve şunları kaydetti:

“Sosyal medyada, ‘yenibakisgazetesi.com’ adresli bir sitede bugün, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Kaçakçılıkla Mücadele Gümrük Şube Amiri olarak görev yapan personelimiz hakkında aslı astarı olmayan iddialar yer almıştır.Personelimiz, gümrük camiasında sevilen, çalışmaları herkes tarafından takdir edilen, bulunduğu mevkiye Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından, gerekli başarıyı gösterdiği için atanmış bir personelimizdir.Kaçakçılıkla Mücadele Gümrük Şube Amirliği'nin görevi, esas olarak, ülkemize yasal olmayan yollardan ithal edilen malların takip ve tespiti ile devletin gelir kaybını önlemektir. Bugün, ilgili şube amirimiz, personelleri ile birlikte kontrol görevi yaptığı esnada, antrepoda olması gereken bir aracı tespit etmiş ve aracı gümrük kontrolüne almışlardır. Şunu belirtmekte fayda vardır ki, gerekli vergileri ödemeden bir malı/aracı antrepodan çıkaran kişi suç işlemiş sayılır. Ancak, yasal olarak araç ile bir bağlantısı bulunmayan bir kişi tarafından telefoniyen tehdide varan söylemlere maruz kalmış,  bilahare de yukarıda bahsi geçen sitede, kişilik haklarına saldırıya varan iddialar yer almıştır.Asılsız,  kişilik haklarına saldırıda bulunan bu haberi şiddetle kınıyor, medyanın aldıkları bilgileri teyit etmeden haber yapmamaları gerektiğini tekrardan hatırlatıyoruz”.

(ÖZ/ŞEB)

 

 

 

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