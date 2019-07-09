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Amcaoğlu, Futbol Hakemler Ve Gözlemciler Derneği İle Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Yetkililerini Kabul Etti

Lefkoşa, 9 Temmuz 19 (.): Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sadık Özbilgehan ve beraberinde yönetim kurulundan oluşan heyeti kabul etti.

Amcaoğlu, Futbol Hakemler Ve Gözlemciler Derneği İle Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Yetkililerini Kabul Etti

Lefkoşa, 9 Temmuz 19 (.): Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sadık Özbilgehan ve beraberinde yönetim kurulundan oluşan heyeti kabul etti.

09 Temmuz 2019 Salı 14:50
Amcaoğlu, Futbol Hakemler Ve Gözlemciler Derneği İle Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Yetkililerini Kabul Etti

Lefkoşa, 9 Temmuz 19 (.): Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sadık Özbilgehan ve beraberinde yönetim kurulundan oluşan heyeti kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede, yeni sezon öncesi yapılan hazırlıklarla ilgili projeler aktarılarak, bilgi alış verişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na yeni üstlendiği görevinde başarı dilekleri sunuldu.

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AMCAOĞLU

Spor konularında çok hassas olduğunu belirten Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülke sporuna yapılan her katkının kıymetli olduğuna işaret ederek, spora ve sporcuya daima destek olacaklarını söyledi.

(ÖK) FOTOĞRAFLI

 

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