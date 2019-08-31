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Amcaoğlu: “el-sen Yasa Dışılık Yapmak Yerine Bize Teşekkür Etmelidir”

Lefkoşa, 31 Ağustos 19 : Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası\'nın (EL-SEN) elektriği kesmek yerine teşekkür etmesi gerektiğini dile getirdi.

Amcaoğlu: “el-sen Yasa Dışılık Yapmak Yerine Bize Teşekkür Etmelidir”

Lefkoşa, 31 Ağustos 19 : Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası\'nın (EL-SEN) elektriği kesmek yerine teşekkür etmesi gerektiğini dile getirdi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 07:53
Amcaoğlu: “el-sen Yasa Dışılık Yapmak Yerine Bize Teşekkür Etmelidir”

Lefkoşa, 31 Ağustos 19 : Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın (EL-SEN) elektriği kesmek yerine teşekkür etmesi gerektiğini dile getirdi.

Katıldığı televizyon programında gündemi değerlendiren Amcaoğlu, EL-SEN’in yaptığı grevle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 

“Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın bırakın yasa dışı elektrik kesmeyi Maliye Bakanlığı’na teşekkür etmesi gerekir” diyen Amcaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anki Maliye Bakanlığı, 2010 öncesine ait tüm borçlarını elektrik kurumu yetkilileri ile mahsuplaşmıştır. Nisan ayında Meclis’ten geçen 575 milyon liralık ek bütçenin de gereğini yerine getirdik. İkinci etapta geçmiş hükümetin yaptığı ve 120 milyonluk kaynağın eksilmesine sebep olan yanlışı düzelttik. 4’lü koalisyon hükümeti popülizm yaparak, zam yapmayacağız ama neticede KIBTEK’i 120 milyon TL’den ettiler.

Akabinde Elektrik Kurumu'nun iki kez yapacağı indirimi yapamadı, 120 milyon lira zarara uğratıldı, Bugün biz Maliye Bakanlığı olarak faizi ile birlikte 138 milyonu Elektrik Kurumu ile mahsuplaşıyoruz, Onun için ben elektrik sendikasından teşekkür bekliyorum kavga nedir 4 tane jeneratör mudur?

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“BU ÇAĞDA DOĞRU HAREKET DEĞİL”

Amcaoğlu, hükümetin şu anda yatırım yapılıp yapılmamasını değerlendirdiğini ve tek vücut çalıştıklarını kaydederek, nelerin yapılması gerektiğini kamuoyuna açıklayacağını dile getirdi.

Elektrik Kurumu yöneticileri ile sorunlarının olmadığını kaydeden Amcaoğlu, “EL - SEN bize gelip bu sorunları konuşmuş olsaydı biz de neler yapılıp yapılamayacağı ile ilgili elimizdeki imkanlara göre yardımcı olurduk ama hep çatışma kültürünü tercih ederek siz yapmazsanız biz gerekeni yaparız mantığı ile hareket etmek artık bu çağda çok doğru bir hareket tarzı değil” şeklinde konuştu. 

“NEDEN O ZAMAN TEPKİ KOYMADILAR”

Amcaoğlu, “3 ay önce böyle bir borç yok muydu” diye sorarak şunları söyledi:

“4’lü koalisyon hükümetine neden böyle tepki koymadılar. 4’lü koalisyon hükümeti 2019 bütçesini yasallaştırırken, ekonomik ve mali işbirliği protokolünün ana başlıkları olan hibelerden sonra Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle detayları daha sonra görüşürüz imzalarız diyerek sanal rakamlarla bütçelerini geçirdiler. 851 milyon 500 bin TL bütçe açığıyla geçirdiler. Normalde 1.270 milyarlık Türkiye’den gelecek olan finansman kaynağı ile birlikte 851 milyon 500 bini birleştirdiğinizde 2019 bütçesinin yüzde 27’si sanaldır. Bunu gerçekleştiren dörtlü koalisyon hükümeti şimdi çıkıp şunu söylüyor. 202 gün gecikerek imzalanan protokolün açıklamasını yapmazken 750 milyon liralık kaynağın eksilerek geldiğini sorguluyorlar. Tarihe biraz geri gidersek2009 yılında Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin başında olduğu hükümet 736 milyon cari bütçe açığı bırakarak hükümetten kaçarak protokolü imzalamadı.2010 -11-12 yıllarına ait üç yıllık protokolü imzalamadı. 2016 yılında su projesini bahane eden CTP’nin başkanlığında olan hükümet yine protokolü imzalamadı. 2016 -17-18 protokolünün yürürlüğe girmesine sebebiyet verdi. 185 Milyon TL Cari bütçe açığı bıraktı. İdeolojik olarak projelere yaklaşırsanız bugün yaşanan sıkıntılara sebebiyet veririsiniz. 2019 da bütçesini meclisten geçiren bu hükümet, bu defa da Elektrik Kurumu’nu bahane ederek
2019-20-21 yıllarını kapsayan protokollerini imzalamadı.225 milyon TL Cari bütçe açığı bırakarak hükümetten gittiler. Ekonomik ve İşbirliği Protokolü’nün 202 gün sonra imzalanmasına 1.270 milyon TL kaynağın değil de 750 milyon TL kaynağın gelmesine neden olduklarını açıklamalıdırlar.”

(SEL)
 

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