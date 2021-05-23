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Amcaoğlu, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. 

23 Mayıs 2021 Pazar 14:00
Amcaoğlu, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Merkez’in büyüyüp genişleyebilmesi ve çağdaş bir yapıya ulaşıp kaliteli bir eğitim - öğretim ortamı oluşturmak için hayırsever iş insanlarının da desteği ile yatırım yapılacağını açıkladı. 

Bakan Amcaoğlu, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Sorumlu Öğretmeni Esma İneci’den bilgi alırken, okula üç yeni sınıf, bir öğretmen odası, beceri evi kapalı oyun salonu ve atölye yapılacağını kaydetti. 

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Amcaoğlu’na ziyaretinde UBP Güzelyurt Milletvekili ve İlçe Başkanı Menteş Gündüz, Lefke İlçesi UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, Lefke İlçesi UBP Örgüt Başkanı Adil Özgey, Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket ve Bakanlık Müdürü Tevfik Direnç eşlik etti.


 

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Son Güncelleme: 23.05.2021 14:11
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