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Amcaoğlu, Yazar Sevil Emirzade’yi kabul etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gönyeli’nin ilk öğretmeni olan Hilmi Damdelen'in hatıralarını kaleme alan Sevil Emirzade'yi kabul etti.

15 Nisan 2021 Perşembe 12:15
Amcaoğlu, Yazar Sevil Emirzade’yi kabul etti
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Emirzade, ‘1908’den Günümüze İzler - HİLMİ DAMDELEN - Öğrencileri ve Ailesi’ adlı, biyografi - anı - araştırma ve arşiv türündeki kitabını, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na takdim etti.

Kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türklerin nereden nereye geldiğinin bu tür belgesel kitaplar üzerinden kolayca anlaşılabileceğine dikkat çeken Bakan Amcaoğlu, tarihe ışık tutan eserlerin topluma kazandırılmasının önemine vurgu yaptı.

Gönyeli’de doğup büyüyen biri olarak, o dönem yaşanılan zorlu dönemi büyüklerinden dinlediğini de ifade eden Amcaoğlu, böylesi önemli bir esere imza atan Sevil Emirzade’ye teşekkürlerini iletti.

Amcaoğlu, bu tür eserlere destek vermeye hazır olduklarını belirterek, Emirzade’ye çalışmalarında başarılar diledi.

EMİRZADE

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Yazar Sevil Emirzade ise, 1908 Gönyeli doğumlu olan babası emekli öğretmen İbrahim Hilmi Damdelen’in yazmaya başladığı anılarını, vefatı nedeniyle bitiremediğini, sadece öğretmenliğe başladığı 1930 yılına kadar getirebildiğini belirtti.

Emirzade, “Damdelen hoca bu anılarında, köyü olan Gönyeli’nin 20. yüzyılın başlarında zorluklar içerisindeki ekonomik durumunu;  halkının çok tutucu denilebilecek sosyal gerçeklerini ve kendisinin o dönemdeki özel yaşanmışlıklarını kaleme almıştı.” diye konuştu.

Emirzade, Lefkoşa’da ilk rüştiye (ortaokul) 1862 yılında öğretime geçmişse bile, Gönyeli’nin ancak 1921’de, ilk kez Hilmi Damdelen’le bir ortaokul mezununa, 1927’de ilk lise mezununa, 1929’da ise ilk İngiliz Okulu mezununa sahip olduğunu belirterek, Hilmi Damdelen’in köyün ilk memuru ve ilk öğretmeni olduğuna da dikkat çekti.

Kitapta, Damdelen hoca ile ilgili duygu, düşünce ve anılarını anlatan 150’ye yakın öğrenci arasında bulunan Ahmet Mercan, Ekrem Yeşilada, Erbay Gönelli, Mustafa Gökçeoğlu, Mehmet Şenol gibi isimlerin “köyde her evde Hilmi Bey’in konuşulduğunu, kendilerine örnek gösterildiğini, azmi, çalışkanlığı ve sporculuğuyla yıllarca köy gençlerinin idolü olduğunu” yazdıklarını belirten Emirzade, kitabını Amcaoğlu’na takdim etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Emirzade, Bakan Amcaoğlu’na teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 15.04.2021 12:57
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