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Amcaoğlu: “Yasadışı bir işlem asla söz konusu değildir”

Maliye Bakanı Amcaoğlu, Gazimağusa Belediyesi’nin, Maliye Bakanlığı’nı aldatıp, usulsüz avans aldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı

10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:20
Amcaoğlu: “Yasadışı bir işlem asla söz konusu değildir”
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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bazı basın yayın organlarında, Gazimağusa Belediyesi’nin, Maliye Bakanlığı’nı aldatıp, usulsüz avans aldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, “2020 Mali Yılı Bütçe Yasası’nın ‘Avansalar’ yan başlıklı 24’üncü maddesi, bütçede ödeneği olan amaçlar için, ita amirinin göstereceği gerekçeler üzerine, Maliye Bakanlığı’nın onayı ile avans verilebileceğini hükme bağlar” dedi.

Bakan Amcaoğlu, “Dolayısıyla belediyelere katkı kalemi, ilgili bütçede olduğundan, maliye bakanının böyle bir avans yetkisini kullanması kesinlikle yasadışı değildir. Daha önce de bir çok belediyeye bu avans kullandırılmıştır” diye konuştu.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, Gazimağusa Belediye Meclisi’nin kararı, bu kararın İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi ve İçişleri Bakanlığı’nın talebi üzerine, avansın kullandırıldığını ifade etti ve şunları ekledi:

“Bahse konu durumda da aynı süreç yaşanmıştır. Belediye Meclisi karar almıştır. Bu karar İçişleri Bakanlığı’na bildirilmiştir. Akabinde karar bize gelmiştir ve ödeme yapılmıştır. Herhangi bir usulsüz işlem asla söz konusu değildir. Daha önce başka belediyelere de benzeri ödemeler yapılmıştır.”

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Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluGazimağusa BelediyesiMaliye Bakanlığı
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