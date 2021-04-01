Amcaoğlu: “Yaş gruplarına göre aşılama kademe kademe yapılarak okullar açılacak”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 271 okuldaki tüm öğrenci, öğretmen ve diğer personelin bakanlığının sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak Sağlık Bakanlığı ile toplantıda aldıkları karar uyarınca yaş gruplarına göre aşılamanın kademe kademe yapılarak okulların açılacağını söyledi.

MECLİS’TE GÜNCEL KONUŞMALAR SÜRÜYOR

TDP Milletvekili Zeki Çeler, Meclis Genel Kurulu’nda “Eğitimde Covid 19 önlemleri ve yapılması gerekenler” başlıklı konuşma yaptı.

Devletin toplumuna ve insanına güveni, sahiplenme ruhunu aşılayacak hizmetler sunmaktan uzak olduğunu söyleyen Çeler, 1974’ten bu yana devletin sadece 17 okul yaptığını dile getirdi.

Okulların yeniden açılmasıyla özel okullarda yüzde 86 katılım varken devlet liselerindeki öğrencilerin sadece yüzde 20’sinin okula gittiğini kaydeden Çeler, vatandaşın güvenip çocuklarını okula göndermediğini anlattı.

Tabipler Birliği’nin eğitimle ilgili açıklamaları bağlamında bir çalışma yapılıp yapılmadığını soran Zeki Çeler, eğitimin sağlıklı ve güvenli şekilde tekrar başlaması için gereken adımların atılmasını istedi.

Çeler, bu alanda yurt dışında atılan adımlardan da örnekler verdi.

Online eğitimde yaşanan sıkıntılara değinin Çeler, üniversitelerden yardım alarak online sisteminin daha merkezileştirilebileceğini söyledi.

Hibrit eğitimin da mühendislik koşulları göz önünde bulundurularak yapıldığında bulaşın önlenebileceğine de dikkat çeken Çeler, cohort eğitimin (küçük grupların başka gruplarla buluşmaması) da yapılabileceğini dile getirerek, bu uygulamaların sadece pandemi koşullarında değil daha iyi eğitim verilmesi için de kullanılması gerektiğini kaydetti.

Kişisel korunma kurallarının da uygulanması halinde oturulacak mesafe ile bulaşın olmayabileceğini kaydeden Çeler, toplumu iyi bilinçlendirmek ve kurallara uymalarını sağlamanın hükümet edenlerin görevi olduğunu söyleyerek, doğru adımları, öğretmenler ve sendikalarla birlikte kafa yorarak atmak gerektiğini belirtti.

Bilincin artırılarak özel okullarda sağlanan güvenin devlet okullarında da sağlanabileceğinin gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Çeler, devlet okullarına hükümetin gereken güveni sağlamadığı için eğitimin devam etmediğini ve kaybedenin de bütün halk olduğunu kaydetti.

AMCAOĞLU: “271 OKULDAKİ HERKES BAKANLIĞIN SORUMLULUĞUNDA”

Yanıt vermek üzere kürsüye gelen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okullara yapılan yatırımları anlatarak, yeni okul projeleri ve eğitime başlayacak olanları tek tek söyledi.

Eğitimcilerin bundan sonra müfredatlarını yaparken seyreltilmiş eğitim sistemine hemen hemen geçilmiş olacağını kaydeden Amcaoğlu, özel okul ve devlet okulu arasında ayrım olmadığını, tüm müfredatın aynı olduğunu kaydetti.

Pandemi döneminde eğitimdeki eksiklikleri tamamlama adına attıkları adımları da anlatan Olgun Amcaoğlu, eğitimdeki muhataplarla toplantılar yaptıklarını ve mevcut hedefler için gerekli çalışmaların tamamlandığını, planlamaların hazır olduğunu belirtti.

Temas bulaş protokolünün eksikliğinin giderilerek aşılamanın planlaması için de Sağlık Bakanlığı ile görüştüklerini dile getiren Amcaoğlu, 271 okuldaki herkesin bakanlığın sorumluluğunda olduğunu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları ile okulların açılmasının planlandığını belirtti.

“YAŞ GRUPLARINA GÖRE AŞILAMAYLA EĞİTİM BAŞLAYACAK”

Sağlık Bakanlığı ile yapılan toplantıda okulların açılmasının nasıl olacağının planlandığını dile getiren Amcaoğlu, öğretmen ve diğer personelin yaş gruplarına göre kademe kademe aşılanarak eğitimin başlayacağını kaydetti.

12. sınıfların neden okula gitmesi gerektiğinin bilindiğini dile getiren Amcaoğlu, aşılama takviminin belirlenmesi halinde okulların aşama aşama açılacağını belirtti.

En büyük emellerinin eğitimdeki kayıplarının azaltmak olduğunu kaydeden Amcaoğlu, 12. sınıfların mezuniyetlerini sağlamak için ilgili sınavlara katılmayı amaçladıklarını ve eğitim uzmanlarının söylediklerinin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları doğrultusunda yapılacağını belirtti.

PCR VE ANTİJEN TESTLER YAPILACAK

Öğretmenler ve okul çalışanlarının PCR’larının yapılacağını ve pazartesi günü öğrencilere de antijen testlerinin yapılacağını dile getiren Amcaoğlu, gelen aşılarla, iyi planlamalarla öğretmenlerin aşılanacağını kaydetti.

Eğitim sendikaları ile uzlaşı sağlanıp sağlanmadığının sorulması üzerine Amcaoğlu, kendisi için sendikanın taraf olmadığını, öğretmenlere karşı bir uzlaşı aramadıklarını burada herkesin gailesinin öğretmenler olduğunu vurguladı.

YAZ TATİLİNDEN FERAGAT EDİLECEK Mİ?

Eğitimde yaz tatilinden feragat edilmesinin düşünülüp düşünülmediğinin sorulması üzerine Amcaoğlu, bu konuda yetkili sendikalarla görüşüldüğünü ve haziran ayı içerisinde eğitimin ilk etapta sarkıtılıp sınavları daha sonraki sürece atmayı hedeflediklerini kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ilk hedeflerinin 2020-21 öğretim yılının sağlıklı şekilde tamamlanması olduğunu belirtti.

Basında internetten eğitim veren üniversitenin olup olmadığının sorulması üzerine Amcaoğlu, bu konuda Yükseköğretim Dairesi ve YÖDAK’ın gerekli işlemleri başlattığını, üst düzeyde istişare ettiklerini söyledi.

Eğitim takviminin tekrar sorulması üzerine Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile yapılan toplantıda 12. sınıfların açılması kararının alındığını ve 50 yaş ve üzeri aşılandıktan sonra bazı meslek okullarının önemli bölümlerinin de 45 yaş üzerindekilere aşılamanın tamamlanmasının ardından açılacağını kaydetti.

Bu çerçevede 2 bin 198 kişinin aşılanmasına ihtiyaç olduğunu açıklayan Amcaoğlu, hastalığın az seyrettiği bölgelerde okulların açılması konusundaki soru üzerine de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları doğrultusunda gerekenlerini yaptıklarını söyledi.