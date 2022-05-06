Amcaoğlu, yakıt değişim bedelinin kaldırılması için Bakanlar Kurulu’na öneri getirileceğini açıkladı

Maliye Bakanı Amcaoğlu, BRT’de katıldığı televizyon programında Kıb-TEK konusunda açıklamalarda bulundu.
Nisan ayı faturalarına yansıyan Yakıt Değişim Bedeli’nin kaldırılması için KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun gereken değişikliği yaptığını ifade eden Amcaoğlu, düzenlemenin Bakanlar Kurulu’na sunulacağını ve onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceğini söyledi.
KIB-TEK konusunda atılması gereken adımlar olduğunun altını çizen Amcaoğlu, kısa-orta ve uzun vadeli programların mutlaka hayata geçirileceğini vurguladı.
Maliye Bakanı Amcaoğlu, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun yapısına ilişkin soru üzerine de, “çalışma arkadaşları konusunda gereken düzenleme mutlaka yapılacaktır. Bunun için yeni hükümeti beklemeye gerek yok, mevcut hükümetle de gerekli adımlar atılacaktır” dedi.