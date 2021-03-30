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Amcaoğlu: Uzaktan erişim tam olarak sağlanmıştır

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2020 – 2021 Öğretim Yılı’nın ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin, yüz yüze uygulamalar ve uzaktan eğitim uygulamalarının birlikte ele alınması ile sonuçlandırılacağını söyledi.

30 Mart 2021 Salı 19:18
Amcaoğlu: Uzaktan erişim tam olarak sağlanmıştır
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Bakan Amcaoğlu, bugün bakanlık binasında gerçekleştirilen ve kendisinin de katıldığı Teknik Kurul toplantısı sonrasında bakanlık basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız ve sivil toplum örgütleri tarafından yürütülen ‘Her Tablet Bir Gelecek’ kampanyası ile birlikte Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarımızdaki tüm öğrencilerimizin uzaktan eğitim için gerekli ihtiyaçları karşılanmıştır” dedi.

Bakan, “Bu çerçevede öğrencilerimizin uzaktan eğitim uygulamalarına erişimi tam olarak sağlanmıştır” diye konuştu.

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“2020-2021 Öğretim Yılı tamamlanırken takip edilecek ölçme ve değerlendirme prosedürleri, yüz yüze uygulamalar ve uzaktan eğitim uygulamaları birlikte ele alınıp sonuçlandırılacaktır.

Bu sonuçlandırma veya değerlendirme, okul program ve türlerine göre yapılacaktır” diye devam eden Milli eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu şöyle devam etti:

“Bakanlığımız, öğrencilerin uzaktan eğitime erişim imkanlarının sağlanması ile birlikte, öğretimdeki ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde uzaktan eğitimin de yer alması için gerekli çalışmaları tamamlamıştır. Önümüzdeki süreçte yayımlanacak genelgelerle okul idareleri ve öğretmenlerin uzaktan eğitim süreçlerinde ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini hangi usul ve esaslar çerçevesinde yapacakları konusunda detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

Bu konudaki yasal düzenleme de mutlaka gerçekleştirilecektir.”

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