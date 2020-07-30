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Amcaoğlu: “Tüm ödemeleri aksatmadan yapmaktayız"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı..

30 Temmuz 2020 Perşembe 11:03
Amcaoğlu: “Tüm ödemeleri aksatmadan yapmaktayız"
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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, çalışanların mağdur olmaması adına, çok sıkıntılı bir dönemde olunmasına karşın, maaş, ek mesai ve diğer tüm ödemelerin, kısa süreli gecikmelerle de olsa mutlaka yapıldığını söyledi.

Bakan Amcaoğlu, bu konuda sendikalardan anlayış beklediklerini vurguladı.

Amcaoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı yazılı mesajda şunları kaydetti:
“Ne yazık ki Kovid-19 salgını nedeniyle tüm Dünya’da yaşanan ölümler ve her türlü sıkıntı, İslam âlemi için çok büyük önemi olan Kurban Bayramı’nı gerektiği gibi mutlulukla kutlamamıza engel olmuştur.
Bu sıkıntılı dönemde, gerek hükümet olarak gerekse bakanlığımızın sorumluluk alanlarında, elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışmaktayız.
En başta toplumun sağlığını korumak olmak üzere; tüm görevlerimizi, kimseyi mağdur etmeden yerine getirmek için yoğun mesai yapıyoruz.

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Sağlık sektörü emekçilerimiz birinci sırada olmak kaydıyla; ister özel sektör olsun ister kamu olsun, çalışanların tümünün mağdur olmaması için gerekli olan maaş, ek mesai ve diğer ödemeleri, zaman zaman kısa süreli gecikmeler olmasına karşın aksatmadan yapmaktayız.

Bu konuda, kapımızın herkese olduğu gibi, kendilerine de her zaman açık olduğunu gayet iyi bilen sevgili sendikacı kardeşlerimizden anlayış beklediğimizi de vurgulamak isterim.”
Kovid-19 Salgını çerçevesinde, maliye açısından çok sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini ifade eden Amcaoğlu, bu dönemi, en az sıkıntı ve en az kesintiyle atlatma çabalarında Türkiye’nin her açıdan desteğini hatırlatarak teşekkür etti.
Amcaoğlu, Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dileyerek, İslam âleminin bayramını kutladı.
 

Son Güncelleme: 30.07.2020 12:31
Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıOlgun Amcaoğlu
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