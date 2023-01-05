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Amcaoğlu, toptan taze meyve ve sebze fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı

05 Ocak 2023 Perşembe 15:47
Amcaoğlu, toptan taze meyve ve sebze fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı

Haftada 3 kez vatandaşa duyurulacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, toptan taze meyve ve sebze satış fiyatlarının bundan böyle haftada üç kez bakanlık tarafından duyurulacağını açıkladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Amcaoğlu, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, taze meyve ve sebze fiyatlarının bakanlığın resmi web sitesinde ( https://ekonomi.gov.ct.tr/ ) açıklanacağını kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, yeni bir toptan satış fiyat duyurusu yapılmazsa, bir önceki fiyatların geçerli olacağını belirtti.

Açıklamada, toptan meyve ve sebze satış fiyatları da sunuldu.

E.T. (K-I)674-2019 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA TAVSİYE EDİLEN YAŞ MEYVE-SEBZE SATIŞ FİYATLARI TABLOSU

ÜRÜNLERİN İSİMLERİ

BİRİM FİYATI (TL)

ÜRÜNLERİN İSİMLERİ

BİRİM FİYATI (TL)

AVAKADO

18.00

MANDARİN NOVA

11.00

BAKLA

50.00

MANDARİNKLEMENTİN

11.00

BARBUN FASULYE

MANDARİN YERLİ

10.00

BİBER ACI KIRMIZI

65.00

MARUL DÜZ

7.00

BİBER ACI YEŞİL

60.00

MARUL KIVIRCIK

8.00

BİBER ÇARLİ SARI

27.00

MARUL LOROLOSO KA

6.00

BİBER ÇARLİ YEŞİL

27.00

MARUL LOROLOSO YE

6.00

BİBER DOLMA

33.00

MAYDONOZ

4.00

BİBER KAPYA

45.00

NANE

7.00

BİBER TATLI SERA

33.00

MUZ YERLİ

27.00

BROKOLİ

16.00

NAR

20.00

PANCAR

22.00

ÇİÇEK

8.00

PATATES TAZE

11.00

ÇİLEK Kl.

80.00

PAMALO

11.00

ÇİLEK Pk.

27.00

PATLICAN KIR.SERA

28.00

DERE OTU

6.00

PATLICAN SİY..SERA

20.00

DOMATES CHERİ

27.00

PATLICAN TOPAK

20.00

DOMATES SERA

15.00

PORTAKAL ŞEKER

11.00

ENGİNAR

11.00

PORTAKAL VAŞİNTON

11.00

FASULYE AYŞE

33.00

PORTAKAL YAFA

11.00

FASULYE TAZE SERA

33.00

PRATSA

7.00

GOLYANDRO

5.00

ROKKA

4.00

GÖMEÇ

6.00

SALATALIK

25.00

GREYFURT

11.00

SARI FASULYE

45.00

GULUMRA

6.00

SARIMSAK BAŞ

4.50

HAVUÇ

13.00

SARIMSAK İRİ

8.00

ISPANAK

5.00

SARIMSAK TAZE

7.50

KABAK

13.00

SARMA BEYAZ

13.00

KEREVİZ

11.00

SARMA MOR

17.00

KOLAKAS

25.00

SEMİZ OTU

6.00

LİMON

5.50

SOĞAN

15.00

SOĞAN TAZE

6.00

TERE OTU

5.00

TURP

5.50
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