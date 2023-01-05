Amcaoğlu, toptan taze meyve ve sebze fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı

Haftada 3 kez vatandaşa duyurulacak
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, toptan taze meyve ve sebze satış fiyatlarının bundan böyle haftada üç kez bakanlık tarafından duyurulacağını açıkladı.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Amcaoğlu, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, taze meyve ve sebze fiyatlarının bakanlığın resmi web sitesinde ( https://ekonomi.gov.ct.tr/ ) açıklanacağını kaydetti.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, yeni bir toptan satış fiyat duyurusu yapılmazsa, bir önceki fiyatların geçerli olacağını belirtti.
Açıklamada, toptan meyve ve sebze satış fiyatları da sunuldu.
|
E.T. (K-I)674-2019 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA TAVSİYE EDİLEN YAŞ MEYVE-SEBZE SATIŞ FİYATLARI TABLOSU
|
ÜRÜNLERİN İSİMLERİ
|
BİRİM FİYATI (TL)
|
ÜRÜNLERİN İSİMLERİ
|
BİRİM FİYATI (TL)
|
AVAKADO
|
18.00
|
MANDARİN NOVA
|
11.00
|
BAKLA
|
50.00
|
MANDARİNKLEMENTİN
|
11.00
|
BARBUN FASULYE
|
MANDARİN YERLİ
|
10.00
|
BİBER ACI KIRMIZI
|
65.00
|
MARUL DÜZ
|
7.00
|
BİBER ACI YEŞİL
|
60.00
|
MARUL KIVIRCIK
|
8.00
|
BİBER ÇARLİ SARI
|
27.00
|
MARUL LOROLOSO KA
|
6.00
|
BİBER ÇARLİ YEŞİL
|
27.00
|
MARUL LOROLOSO YE
|
6.00
|
BİBER DOLMA
|
33.00
|
MAYDONOZ
|
4.00
|
BİBER KAPYA
|
45.00
|
NANE
|
7.00
|
BİBER TATLI SERA
|
33.00
|
MUZ YERLİ
|
27.00
|
BROKOLİ
|
16.00
|
NAR
|
20.00
|
PANCAR
|
22.00
|
ÇİÇEK
|
8.00
|
PATATES TAZE
|
11.00
|
ÇİLEK Kl.
|
80.00
|
PAMALO
|
11.00
|
ÇİLEK Pk.
|
27.00
|
PATLICAN KIR.SERA
|
28.00
|
DERE OTU
|
6.00
|
PATLICAN SİY..SERA
|
20.00
|
DOMATES CHERİ
|
27.00
|
PATLICAN TOPAK
|
20.00
|
DOMATES SERA
|
15.00
|
PORTAKAL ŞEKER
|
11.00
|
ENGİNAR
|
11.00
|
PORTAKAL VAŞİNTON
|
11.00
|
FASULYE AYŞE
|
33.00
|
PORTAKAL YAFA
|
11.00
|
FASULYE TAZE SERA
|
33.00
|
PRATSA
|
7.00
|
GOLYANDRO
|
5.00
|
ROKKA
|
4.00
|
GÖMEÇ
|
6.00
|
SALATALIK
|
25.00
|
GREYFURT
|
11.00
|
SARI FASULYE
|
45.00
|
GULUMRA
|
6.00
|
SARIMSAK BAŞ
|
4.50
|
HAVUÇ
|
13.00
|
SARIMSAK İRİ
|
8.00
|
ISPANAK
|
5.00
|
SARIMSAK TAZE
|
7.50
|
KABAK
|
13.00
|
SARMA BEYAZ
|
13.00
|
KEREVİZ
|
11.00
|
SARMA MOR
|
17.00
|
KOLAKAS
|
25.00
|
SEMİZ OTU
|
6.00
|
LİMON
|
5.50
|
SOĞAN
|
15.00
|
SOĞAN TAZE
|
6.00
|
TERE OTU
|
5.00
|
TURP
|
5.50