Amcaoğlu: “Tedbirleri artırıyoruz”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, tüm Devlet ve özel eğitim kurumlarımızda, şu anda eğitime uzaktan devam edilmesini veya ara verilmesini gerektiren, kontrolümüz ve denetimimiz dışında bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, bazı özel okulların yaklaşık bir hafta süreyle uzaktan eğitime geçme kararı almasını anlayışla karşıladıklarını da kaydederken, tüm Dünya’yı etkisi altına alan Omicron varyantının, ülkemizde de vaka ve temaslı sayısında endişe verici artışa sebep olduğunun açıkça görüldüğünü belirtti.

Bakan Amcaoğlu, önümüzdeki süreçte, tüm tedbirlerin alınmasına rağmen, öngörülerimizin dışında, okullardaki vaka sayısının artması halinde, yetkili mercilerle istişare ederek, gerektiği takdirde, yüz yüze eğitime ara verilebileceğine dikkat çekti ve sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün çok güzide iki özel eğitim kurumu, artan vaka ve temaslı sayısı nedeniyle uzaktan eğitime geçmekle ilgili karar üretmiştir. Saygı duyduğumuz bu kararın alınması sürecinde, bakanlığımızın veya yetkili kurumlarımızın ilgisi bulunmamaktadır. Tüm Devlet ve özel eğitim kurumlarımızda, bizlerin de tedbirleri sürmektedir. Şu anda eğitime uzaktan devam edilmesini veya ara verilmesini gerektiren, kontrolümüz ve denetimimiz dışında bir durum söz konusu değildir. Çocuklarımızın ve velilerimizin sağlığı bizim için en önde gelen unsurdur. Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ürettiği kararlar çerçevesinde, denetimlerimiz artırılarak devam edecektir. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizden ricam, kişisel tedbirleri de artırarak yüz yüze eğitimin devamlılığı konusunda bizlere yardımcı olmalarıdır.”

Bakan Amcaoğlu, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak, Sağlık Bakanlığı ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin alacağı tüm kararlara uymak, hükümetimizin görevidir eklemesini de yaptı.