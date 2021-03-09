banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Bir eğitimci olarak içim sızlıyor…”
“Bir eğitimci olarak içim sızlıyor…”
Yabancı öğrencileri anlayabilmek
Yabancı öğrencileri anlayabilmek
Erhürman ek mesailere yaklaşımını güncelleyecek mi?
Erhürman ek mesailere yaklaşımını güncelleyecek...
Zır zır konuşunca değişim gelmez beyler!
Zır zır konuşunca değişim gelmez...
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 27 yeni vaka
Kapat

Amcaoğlu, TC’li mevkidaşı Selçuk ile görüştü

09 Mart 2021 Salı 19:15
Amcaoğlu, TC’li mevkidaşı Selçuk ile görüştü
banner337
banner351

AMCAOĞLU: “EĞİTİM ALANINDA YAPILAN İŞ BİRLİKLERİ KKTC'YE GÜÇ VERDİ”

TC EĞİTİM BAKANI SELÇUK: “İŞ BİRLİKLERİMİZİ, NİHAYETİNDE EBA'NIN KKTC'DE HİZMETE AÇILMASI İLE TAÇLANDIRDIK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Selçuk, Amcaoğlu ile makamında bir araya geldi. 

SELÇUK: “ULUSLARARASI PLATFORMDAKİ KISITLAMALARA RAĞMEN KKTC'NİN GELMİŞ OLDUĞU NOKTA TAKDİRE ŞAYAN”

banner341
Görüşmede, mesleki eğitim, okul öncesi eğitim ve özel eğitim gibi pek çok başlıkla birlikte salgın döneminin beraberinde getirdiği problemlerin değerlendirildiğini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"KKTC'nin ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yüreğimizde ayrıcalıklı bir yeri vardır. Karşılıklı olarak gerçekleştirdiğimiz temas ve ziyaretler ile önemli iş birliklerinin hayata geçirilmesini sağladık. Bu diyalog sürecinin yeni dönemde de gelişerek devam edeceğine ve yeni iş birliği çalışmalarına zemin sağlayacağına olan inancım tamdır.

Bu iş birliklerimizi, nihayetinde EBA'nın KKTC'de hizmete açılması ile taçlandırdık. KKTC'nin eğitim süreçlerinin teknoloji ile kaynaştırılmasına yönelik proje geliştirme ve yatırım yapma konusunda hamle yapan ülkeler arasında bulunmasına destek olmaktan duyduğum kıvancı özellikle belirtmek isterim."

Uluslararası platformdaki kısıtlamalara rağmen KKTC'nin gelişmişlik bakımından bugün gelmiş olduğu noktanın takdire şayan olduğunu vurgulayan Ziya Selçuk, Amcaoğlu'nun ziyaretini, ortak çalışmaların gelişmesi ve derinleşmesi için yeni bir adım olarak değerlendirdiğini belirtti.

AMCAOĞLU: “BUGÜNDEN SONRA YENİ NORMALLER ÜZERİNDEN BİR SÜREÇ İNŞA EDİLECEK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da salgın döneminde eğitim alanında yapılan iş birliklerinin KKTC'ye güç verdiğini ve bugünden sonra yeni normaller üzerinden bir süreç inşa edileceğini bildirerek, iş birliği için teşekkür etti.

banner360
Son Güncelleme: 09.03.2021 20:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de 27 yeni vaka
KKTC'de 27 yeni vaka
Din İşleri Başkanı Talip Atalay, tüm halkın ve İslam âleminin Miraç Kandili’ni tebrik etti
Din İşleri Başkanı Talip Atalay, tüm halkın ve İslam âleminin Miraç Kandili’ni tebrik etti
Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Olgun BM Üst Düzey Yetkilisi Lute ile görüştü
Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Olgun BM Üst Düzey Yetkilisi Lute ile görüştü
Dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümler 3 haftadır düşüyor
Dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümler 3 haftadır düşüyor
Üstel: “Antijen testler ile mutasyon virüs varyantlarını tespit eden testler ülkeye ulaştı”
Üstel: “Antijen testler ile mutasyon virüs varyantlarını tespit eden testler ülkeye ulaştı”
İçişleri Bakanı Evren Baf Direnişi’nin 57. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
İçişleri Bakanı Evren Baf Direnişi’nin 57. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Gürcafer: Kararlıyız. Hem faiz hem de yapılandırma yasasını hazırlayacağız
Gürcafer: Kararlıyız. Hem faiz hem de yapılandırma yasasını hazırlayacağız
Işık, Johnson’ı protesto etti
Işık, Johnson’ı protesto etti
İngiliz Yüksek Komiseri Lillie, CTP’yi ziyaret etti
İngiliz Yüksek Komiseri Lillie, CTP’yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar TRT World’e konuştu
Cumhurbaşkanı Tatar TRT World’e konuştu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim