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Amcaoğlu: “Tarihin en doğru kaynaklardan öğrenilmesi temel hedeftir”

Milli Eğitim ve Kültür Bakan Amcaoğlu, 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Amcaoğlu mesajında, tarihin en doğru kaynaklardan öğrenilmesinin milli eğitimin temel hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 12:25
Amcaoğlu: “Tarihin en doğru kaynaklardan öğrenilmesi temel hedeftir”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayan Amcaoğlu, yeni nesillerin geçmişin acılarını çok iyi bilmesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu mesajında, “21 Aralık 1963 tarihi, Kıbrıs’ta Türk varlığına yönelik EOKA terör örgütünün başlattığı acımasız saldırıların yıldönümüdür. Tarihimize ‘Kanlı Noel’ olarak geçmiş bu soykırım harekâtı sonucunda 20 bine yakın Kıbrıslı Türk, yüzden fazla köyü boşaltmak zorunda kalmıştır. 400’e yakın masum insanımız o dönemde hayatını kaybetmiştir. Tarih doğru bilinmelidir. Tarihi en doğru şekliyle öğretmek milli eğitimin temel hedefidir” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde canı pahasına yer almış tüm şehitleri saygıyla anmanın ve aziz hatıraları önünde eğilmenin bir görev olduğunu söyleyen Amcaoğlu, bu görevin onurla yerine getirildiğini belirtti.

Özgürlüğün kolay kazanılmadığını ve özgürlük uğruna Kıbrıs Türk halkının çok büyük bedeller ödediğini anımsatan Amcaoğlu, özgürlüğü kalıcı bir çözümle taçlandırmanın zamanının geçtiğini söyleyerek, kalıcı çözümün ise ancak eşit iki devlet arasında olabileceğinin görüldüğünü anlattı.

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Uzun yıllardır müzakerelerin sonuçsuz olarak devam ettiğine işaret eden Amcaoğlu, KKTC’ye ve Türkiye Cumhuriyeti’ne sımsıkı sarılmaktan ve egemen devleti yaşatmaktan başka seçenek olmadığını ifade etti. Amcaoğlu mesajına şöyle devam etti:

“Rum komşularımızın 58 yıl önce 21 Aralık 1963’te Akritas Planı adıyla yapmak istediklerinde bugün çok büyük bir değişiklik olmadığı ortadadır. Gerek pandemi gerekse Dünya’daki ekonomik sıkıntıların yansıması nedeniyle şu anda şartlar iyi olmayabilir ancak bu şartlar ne olursa olsun, KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini büyük bir kararlılıkla korumaya devam edeceğiz.

Bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz; görevimiz, özgür ve bağımsız devletimizi yaşatmak için canla başla çalışmaktır. Şehitlerimizin bize bıraktığı en kutsal miras budur.

Büyük bir cesaret ve kararlılık örneği sergileyerek Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Bu uğurda hizmet veren tüm kahramanlarımızı yürekten selamlıyorum. Hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

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Son Güncelleme: 20.12.2021 13:27
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