Amcaoğlu TAK'a mülakat verdi...

Mahkemenin konunun ivedilikle görüşülmesine karşın verdiği ara emirinin kendilerine henüz tebliğ edilmemesinden dolayı maaşlara farkın yansımadığını dile getiren Amcaoğlu, yargıya saygılı olduklarını fakat yapılan hatanın da düzeltilmesi yönünde Ekim ayında Meclis’te gerekli düzenlemeleri yapacaklarını vurguladı.

Toplumsal faydanın artık ön plana çıkartılması gerektiğine vurgu yapan Amcaoğlu, bireysel faydanın toplumsal faydanın önüne geçmesindeki tehlikeye dikkat çekerek, özellikle sendikaların pervasızca taleplerinin yerine getirilmesi halinde ülkenin sonunu sendikaların hazırlayacağını söyledi.

TAK Ajansı’na mülakat veren Amcaoğlu, 2021 yılında bütçe açığının kapanması çalışmasını da hedeflediklerini vurguladı.

Hükümeti devraldıklarında, 851 Milyon bütçe açığı ile karşı karşıya kaldıklarını anlatan Amcaoğlu, bütçe açığını 530 Milyona çektiklerini, yaptıkları çalışmalar ile de 2021 yılına kadar bütçe açığını kapatmayı hedeflediklerini vurguladı.

DPÖ YANLIŞ HESAP YAPTI

Hayat Pahalılığını uygulamakla ilgili yasada 6 aylık periyodlarla gerçekleşeni yansıtma noktasında mevzuat içerdiğini anlatan Amcaoğlu, DPÖ’nün yapmış olduğu yıllık hayat pahalılığı endeksinin yanlış hesaplanmasından fazla ödeme yapıldığını kaydetti.

DPÖ’nün yapmış olduğu yüzde 40.5’luk tahminlerin tutmayacağı, Hayat Pahalılığı endeksinin daha aşağıdaki seviyelerde çıkacağının daha önce kendileri tarafından da Meclis kürsülerinden ifade edildiğini vurgulayan Amcaoğlu, yaptıkları uyarıların dikkate alınmadığını ve Ekim-Kasım aylarında da beklenildiği gibi yüksek seviyelerde hayat pahalılığı gerçekleşmediğini kaydetti.

“6 aylık toplamda gerçekleşen 29.96 yerine son üç aylık hayat pahalılığını dondurmakla ilgili

Yasa değişikliği geçiren 4’lü koalisyon hükümetinin yapmış olduğu çalışmadan sonra 31.99’luk bir rakam üzerinden yıllık enflasyon öngörülerek ödemeler yapıldı. Hesaplamaya baktığınızda yüzde 2.03’lük fazla hayat pahalılığı üzerinde ödeme gerçekleştiği açıkça ortadadır” ifadelerini kullanan Amcaoğlu, bu ödeme ile ilgili eski Maliye Bakanı’nın da fazla ödendiği konusunda açıklamaları olduğunu hatırlattı.

Kimsenin hayat pahalılığını uygulamakla ilgili yasada gerçekleşenden az yada fazla ödemekle ilgili söz hakkı olmadığını vurgulayan Amcaoğlu, DPÖ’nün yaptığı hesaplardan dolayı hatanın ortaya çıktığını belirtti.

KESİNTİ YOK YANLIŞ HESABIN DOĞRU NOKTAYA GETİRİLMESİ VAR

DPÖ’nün hesaplarını doğru yapması ve yanlış hesaptan dolayı yapılmış olan ödemenin doğru noktaya çekilmesi gerektiğini vurgulayan Amcaoğlu, “kesinti diye bir şey yoktur, yanlış hesabın doğru noktaya getirilmesi işlemi vardır. Vatandaşın veya çalışanın lehine yada aleyhine yapılan yanlış hesabın doğrultulması söz konusudur. Önemli olan da budur” dedi.

SENDİKALAR DA YANLIŞ HESAP OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Sendikalar bu yapılanın yanlış hesap olduğunu kabul ettiğini fakat “verdiydiniz” demesini eleştiren Amcaoğlu, “verilen bu her yüzdeliğin karşılığındaki bütçeye yansıması 40 Milyon, yüzde ikinin yansıması da 80 Milyon. Bunun kapitalize edilmiş hali, 2018 yılı içerisinde etkisi yüzde 4.43, yüzde birin karşılığı 40 Milyon ise, yüzde 4.5’in karşılığı 140 Milyondur. Ben bunun bütçeye etkisinden bahsediyorum” dedi.

Bütçe açığı olmaması için, gelirlerin olduğu kadar giderlerin de doğru kurgulanması gerektiğini vurgulayan Amcaoğlu, “bu ülkenin sendikaları toplumsal faydayı unuttu” ifadelerini kullandı.

TOPLUMSAL FAYDAYI GÖZ ARDI ETMEMEK LAZIM

Sendikaların sadece üyelerinin penceresinden değerlendirme yapmaya başladıklarını dile getiren Amcaoğlu, “Ne zaman? Bu hükümet kurulduktan sonra…..Bireysel fayda önemlidir ama toplumsal faydayı göz ardı etmemek lazım” şeklinde konuştu.

Güzelyurt Hastanesi’nin bitirilmesi ile ilgili 60 Milyon TL’ye yakın finansman kaynağına ihtiyaç olduğunu söyleyen Amcaoğlu, yapılan yanlış hesaptan elde edilecek finansman kaynağının yatırıma dönüşmesi ile Güzelyurt Hastanesi’nin bitirilebileceğini ve 8 tane 250 kişilik ilkokulun inşa edilebileceğini, 150 Milyon TL’lik ilaç alım kaynağındakindeki eksikliğin de finanse edilebileceğini vurguladı.

Herkesin bugün karayollarındaki fiziki durumdan bahsettiğini, bunun da yapılabilmesinin finansman kaynağı yaratmaktan geçtiğini kaydeden Amcaoğlu, “yanlış yapılan bir hesap dolayısıyla yanlış yapılan ödemenin altyapı yatırımlarına yönlendirilmesi doğru değil midir? Toplumsal faydanın orada olduğu doğru değil midir? Altyapınızı güçlendireceksiniz, eğitime katkıda bulunacaksınız, yeni okul inşa edeceksiniz, okulların öğretim yılını sorunsuz açacaksınız, kitabı günüde basacaksınız, öğretmeni günüde tayin edip görevlendirmeleri günüde yapacaksınız, hastanedeki doktor istihdamını, hemşire istihdamını, ilaç ihtiyacını gidereceksiniz ama bunları yaparken de hem karnınız tok olacak hem da önünüzdeki ekmek bütün olacak…Olmaz…Birileri bir yerde doğruları söylemek zorundadır” şeklinde konuştu.

YARGIYA SAYGIM SONSUZ…

Mahkemede alınan ara emirini de değerlendiren Amcaoğlu, “Yargıya olan saygım sonsuzdur. Yargıya gittiler ama bize yargının yazmış olduğu bir tebligat yok. Duyduğumuz kadarıyla ivedilik arz etmediği noktasındaki öngörüsüyle bu karar onanmıştır. Söz konusu kamu maliyesiyle ve kamu maliyesinin sürdürülebilir olması ise ve alt yapı yatırımlara doğru şekilde kaynak aktarılmasıysa ve az önce bahsettiğim sıkıntıların giderilmesiyle ilgili birşeyler yapmaksa hayata geçirmekse evet ivedilik arz ediyor. Anayasanın 112. Maddesi bize bu yetkiyi veriyor. Ben yargının aldığı kararı asla sorgulamam öyle bir yetkin yoktur ama yasama organında bu konuyu tekrar değerlendireceğimi de ifade etmek isterim” dedi.

BAKANLAR KURULU TEK BİR ZAM KARARI ALMADI



Bugüne kadar toplam dokuz kez Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldığını ve tek bir zam kararı olmadığını belirten Amcaoğlu, “bir de geçmişe 4’lü koalisyon hükümetine bakın. Zamdan başka bir şey yapmadılar. Bu hükümetin esas misyonu hayatı zamlamamak, halkın alım gücünü de yukarıya çekmektir” dedi.

Bu ülkenin sorumluları veya hükümet edenlerinin kendi insanına olan görevlerini hiçbir zaman aksatmadığına dikkat çeken Amcaoğlu, maaş ödemelerinin kendilerine tebliğ edilen bir şey olmadığını fakat tebliğ edilmesi halinde kamu maliyesinin yüzde 2’lik ödemeyi bularak gerekli ödemeyi de yapabilecek durumda olduğunu vurguladı.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAĞIZ

Meclis’in Ekim ayında açılmasının ardından yanlış yapılan işlemin doğru noktaya çekilmesi ile ilgili yasa değişikliği yapılacağını kaydeden Amcaoğlu, bu yanlış hesaptan dolayı aldığımız yüzde 2’lik ödemenin hakları olduğunu savunacak sendikacı olması halinde ise istenilen platformda tartışmaya hazır olduğunu belirtti.

Amcaoğlu, “ben olaylara büyük resimden bakarım. Bizim hastaneye ihtiyacımız var mı var. Okul ihtiyacımız var mı var. Alt yapıdaki dejenerasyonları tamir etmeye gerek var mı var. Hepsini birlikte yapacağız nasıl? Toplumsal faydayı önde tutarak” sözlerini kullandı.

ÖĞRETMENLERE BASIN YAYIN ARACILIĞIYLA TEKLİFTE BULUNDUM

Amcaoğlu, kendisinin geçen günlerde medya aracılığıyla öğretmenlere bir teklifte bulunduğunu ve bu teklifi yinelediğini de kaydetti. “Bizim için öğretmenler çok kutsal bir görevi yerine getiriyor” diyen Amcaoğlu, öğretmenlerin hazırlık ödeneklerinden feragat edip okul yapılmasını önerdiğini hatırlatttı.

Amcaoğlu, yüksek ek mesai ödeneklerinin de doğru rotasyonla aşağıya çekilmesi çalışmalarının yapıldığını dile getirdi. Amcaoğlu, gardiyanların ek mesai ödeneklerinin yüzde 50 ve doğru rotasyonla ödenmesi konusunu eski Maliye Bakanı ile anlaşarak yaptıklarını fakat gelinen noktada rotasyonda değişiklik yaparak daha fazla mesai yapılmasına sebep olunduğunu kaydetti.

Bir görev yerinde doğru rotasyon yapmanın yetkililer tarafından düzenlendiğini söyleyen Amcaoğlu, rotasyonu doğru kurgulamanın Cezaevi’nin müdürünün görevi olduğunu vurguladı.

Amcaoğlu, bu konudaki değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Siz rotasyonu doğru kurgulamak zorundasınız. Diyemezsiniz ordaki emniyeti, ben yapamam…İsyan çıkar, oranın müdürü olarak gardiyanlar cezaevini başımıza yıkarlar diyemezsiniz. Hakkınız yoktur buna. Ben Maliye Bakanı olarak sorumluluğu alıyorsam ve bu insanların çalıştığı saatleri daha sonraki aylarda telafi etme sorumluluğunu alıyorsam…Güvenlik zafiyetliyle alakalı maliye bakanı olarak çare üretiyorsam, ilgili cezaevinin sorumlusu da toplanıp bana gelmeyecek”

Cezaevinde yaşanan sorunların çözümü yönünde sorumluluk alıp çare ürettiklerini kaydeden Amcaoğlu, buna karşılık yapılanlara kendisinin de üzüldüğünü kaydetti.

Bürokratların günü geldiğinde sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Amcaoğlu, kimseden yasadışı bir işlem yapılmasını talep etmediklerini ama bürokratların da çözüm üretmeleri gerektiğini kaydetti.

DEVLETİ SATMADIK

Türkiye ile ilgili imzalanan Protokol ile ilgili yöneltilen soruya ise Amcaoğlu, bazı sendika yetkililerinin ‘devletin satıldığı’ yönünde söylem ürettiklerini dile getirdi. Amcaoğlu, kendisini herkesin bildiğini, kimsenin kendisinden daha fazla bu milleti sevmediğini, kendisinin de herkes kadar milletini seven bir ülkenin çocuğu olduğunu vurguladı.

Hiç kimsenin bir şey satmadığını söyleyen Amcaoğlu, bu ülkeyi yönetenlerin toplumsal faydayı öne çıkaramadan, sendikaların pervasızca taleplerini yerine getirmesi halinde ülkenin sonunu sendikaların hazırlayacağını söyledi.

“SENDİKALAR SADECE ÜYELERİNİ DÜŞÜNÜRLERSE BU MEMLEKETİN SONUNU GETİRECEKLER”

Amcaoğlu, sendikaların görüşme talep etmesi halinde her zaman kapısının açık olduğunu ve istenilen saatte de görüşeceğini dile getirdi.

Yüzde 2’lik fazla ödeme ile ilgili konuyu da öğretmenler sendikaları hariç tüm sendikalar ile görüştüğünü söyleyen Amcaoğlu, “hepsi de benim söylediğimin doğru olduğunu fakat bunu üyelerine anlatamayacaklarını söylediler. Sendikalar memleketin geleceğini düşünmeye başlamazlarsa ve sadece üyelerini düşünürlerse bu memleketin sonunu getirecekler” şeklinde konuştu.

Şuanda 3 çalışanın 1 emekliyi ödediğini ve bu çalışmayı kendilerinin döneminde sigortalarda başarı elde ederek yaptıklarını dile getiren Amcaoğlu, Kıb-Tek’te 2021’den sonra 1 çalışanın 1 emekliliği ödeyeceğini ve bütçesinin yarısının emeklilik maaşlarına gideceğini, bunu kaldıracak bir yapının da dünyada bile olmadığını vurguladı.

2021 YILINDA BÜTÇE AÇIĞINI KAPATMAYI HEDEFLİYORUZ

Hükümetin, var olan 851 Milyon bütçe açığını 530 Milyona çektiğini dile getiren Amcaoğlu, yüzde 2’lik ödemenin de tekrar bütçe içerisine girmesi halinde bütçe açığının 610’a çıkacağını söyledi.

Amcaoğlu, 2021 yılına bütçe açığını bitirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Ekonomik protokollerin hiçbir siyasi konjonktürden değerlendirilmemesinin gerektiğini dile getiren Amcaoğlu, 2011-12-13-14-15-16-17-18 yıllarında imzalanan protokollerin hep UBP döneminde imzalandığını diğer hükümetlerin mali disiplinden ödün verdikleri söyledi.

Yaklaşık 7 ay geç imzalanan protokol nedeniyle 1.2 Milyar TL finansman kaynağı yerine 750 Milyon TL geldiğini dile getiren Amcaoğlu, “protokolün hiçbir farkı yok ama 750 Milyon finansman kaynağı nere, 1.2 Milyar nere. Kimin yüzünden? Geçmiş hükümet yüzünden” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞ HÜKÜMET SADECE ZAM YAPTI

Geçmiş hükümetin sadece zam yaptığını söyleyen Amcaoğlu, “sadece elektriğe yüzde 57 zam yaptılar. Gene aynisini yaptılar. Elektriğin kabloyla adaya gelmesini tartıştılar. Bütün dünyada ada ülkeleri kara ülkelerine kablo ile bağlanır. Bunun siyaset ile alakası yoktur. İki tercihiniz var. Ya Türkiye üzerinden Avrupa’daki ikinci büyük sisteme dahil olursunuz. Ya da ikinci tercihiniz ki asla olamaz, Yunanistan, İsrail, Rum ve Mısır ile birlikte enterkonnekte olursunuz. Enterkonnekte elektrik geldiği anda direk 30 kuruş indirim olacak. Bugün 98 kuruş olan elektrikte 30 kuruş indirim olacak. Herkesten 15 ay 5.5 kuruş yatırım başlığı altında para aldılar bir tek kuruşluk yatırım yapmadılar. Çıkıp birileri bunun hesabını sormalı” ifadesini kullandı.

Haber: Hurşide Baybora

Fotoğraf: Süleyman Önal