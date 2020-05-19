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Amcaoğlu: “Son ekonomik verilere bakıldığında, KKTC’nin mali geleceği için hayli umutluyum”

19 Mayıs 2020 Salı 14:41
Amcaoğlu: “Son ekonomik verilere bakıldığında, KKTC’nin mali geleceği için hayli umutluyum”
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“YÜZDE 57’YE VARAN GELİR DÜŞÜŞÜ YÜZDE 41’E GERİLEDİ”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, son ekonomik verilere bakıldığında, KKTC’nin mali geleceği için hayli umutlu olduğunu¸  yüzde 57’ye varan gelir düşüşünün yüzde 41’e gerilediğini söyledi.
Emekli maaşlarının 22 Mayıs’ta ödenmesi için bir çalışma yaptıklarını açıklayan Amcaoğlu, “22 Mayıs’ta olmazsa, 27 Mayıs’ta emeklilerin, 29 Mayıs’ta da sosyal sigortalıların maaşları ödenecek” dedi.
BRT’nin haberine göre, iç borçlanma ile ilgili Başbakan Ersin Tatar’ın Mayıs ayı içinde gerekli açıklamayı yapacağını belirten Amcaoğlu, “Türkiye’nin yardımı olmadan, bu krizden sağlıklı çıkmamız mümkün değil” şeklinde konuştu.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de katıldığı bir programda Mart ve Nisan Ayı’nda mali tablo ile ilgili bilgiler aktardı.
“BİRAZ TOPARLANMA YAŞIYORUZ”
Amcaoğlu, yüzde 57’ye varan gelir düşüşünün yüzde 41’e gerilediğini söyledi ve “250 Milyon TL bir gelire kadar düştük. Ancak güncel rakamlarla biraz toparlanma yaşıyoruz. 580 Milyon TL’lik bir rakam görünüyor. Mart ve Nisan Ayı’na göre, bugünkü rakamlarla konuşursak, geleceğimiz için hayli umutluyum. Bu zor süreçten hep birlikte, çıkacağız” dedi.
Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi maaşlarından kesinti olup olmayacağını söylemek için erken olduğunu belirten Amcaoğlu, temkinli olmak gerektiğini ifade etti.
Maaşların bayramdan önce ödenmesi mümkün mü? Sorusun üzerine Amcaoğlu, Emekli maaşlarının 22 Mayıs’ta ödenmesi için bir çalışma yaptıklarını kaydetti.

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Amcaoğlu, “Yetişebilirse 22 Mayıs’ta emeklileri ödeyeceğiz. Olmazsa, 27 Mayıs’ta emekliler, 29 Mayıs’ta da sosyal sigortalıların maaşları ödenecek” dedi.

İç borçlanma olacak mı sorusuna karşılık Amcaoğlu, çalışmaların sürdüğünü, iç borçlanma ile ilgili Başbakan Tatar’ın gerekli açıklamayı Mayıs Ayı içinde yapacağını söyledi.
TÜRKİYE’DEN MALİ KAYNAK
Türkiye’den mali kaynak beklentisi ile ilgili de konuşan Amcaoğlu, global bir kriz yaşanmakta olduğuna işaret etti ve konuyla ilgili istişarelerin sürdüğünü belirtti.
Amcaoğlu, “Aralık sonuna kadar  3.3. Milyar TL’lik bir ihtiyaç olduğunu söylemiştik. Türkiye yanımızdadır her zaman da yardıma hazırdır. İstemediğimiz zamanda bile bize yardım yapmış Anavatan Türkiye, bugün de biz ‘aman’ demeden yanımızdadır. İhtiyaçlarımız istişare edilmiştir. İlgili rakamları gündeme getirdik. Ama bir süreçten geçiyoruz bu durumda bile Türkiye bizi düşünüyor. Bunlar siyasi malzeme yapılamaz. Türkiye bizim yanımızdadır kimse merak etmesin. Kendi adımlarımızı atarken, ekstra kaynaklar ulaşacaktır. KKTC insanı Türkiye olmadan pandemi ortamından sağlıklı bir şekilde çıkamaz” diye konuştu .
Turizmde açılım konusunda da Amcaoğlu, otel ve casinoların 1 Haziran’da açılacağını hatırlattı ve girişlerin yasak olduğu salgın döneminde cansinolara kimlerin gireceği sorusunu yanıtladı. Amcaoğlu, “Burada sadece KKTC vatandaşları yaşamıyor. 50 bin üzerinde yabancı uyruklu çalışan ve öğrenci ülkemizde mevcut” dedi.
En azından iç turizmi yapabilme adına 1 Haziran’da turizm işletmelerinin kapılarını açabileceğini belirten Amcaoğlu, “Dünya ülkelerinin kapılarını birbirine açana kadar hazırlığı yapıp ilk adımları atmaya çalışacağız” dedi.
 

Son Güncelleme: 19.05.2020 15:01
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