Amcaoğlu, Rekabet Kurulu Başkanı Altıncık ve üyeler ile bir araya geldi

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Rekabet Kurulu Başkanı Selim Altıncık ve üyeleri ile bir araya geldi.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinde bakanlıkta gerçekleşen ziyarette Rekabet Kurulu’nun daha aktif ve etkin olarak çalışmalarını sürdürülebilmesi için gereken hususlar değerlendirildi. Kurulun yapısı, çalışmaları ve karşılaştığı problem hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.

Rekabet Kurulu Başkanı Altıncık, 15 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Yasası kapsamında itiraz makamı olarak ikinci görevi üstlendiklerini hatırlatırken, burada bir takım sıkıntılar yaşandığı bilgisini Maliye Bakanı Amcaoğlu’na aktardı, bu konudaki görüş ve önerilerini dinledi.

AMCAOĞLU



Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, 15 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Yasası’nda yaşanan aksaklıkları bürokratlığı döneminden bu yana takip ederek, dile getirdiğini, Meclis açılır açılmaz söz konusu Kamu İhale Yasası’nda ivedilikle bir takım düzenlemelere gideceklerini söyledi.Amcaoğlu, bu düzenlemelerin tüm paydaşların beklentilerine yanıt verebilecek nitelikte olacağını belirtti.Ziyarette Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Ufuk Soğur da hazır bulundu.