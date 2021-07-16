Amcaoğlu: Projenin ilk olması ve bölgeye büyük hizmet sağlayacak olması nedeniyle heyecan duyuyorum

Protokol’e Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kanlıköy Muhtarı Gülen Kılıç ve Özgül Öğrenme Güçlü Derneği Yönetim Kurulu’ndan Kurucu Üye Ayten Tekinay imza koydu.

Protokol çerçevesinde, Bakanlık tarafından tahsis edilen eski okul binası Dernek tarafından yeniden inşa edilerek, özel gereksinimli çocuklar başta olmak üzere tüm çocuklara, yaşlılara ve bölge kadınlarına hizmet edecek çok yönlü bir tesis kurulması planlanıyor.

AMCAOĞLU: PROJENİN İLK OLMASI VE BÖLGEYE BÜYÜK HİZMET SAĞLAYACAK OLMASI NEDENİYLE HEYECAN DUYUYORUM

Bakan Amcaoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı misyon ve vizyonunun sadece eğitim değil, aynı zamanda öğretim ve sosyal-kültürel hizmetlerin de ülkenin her tarafındaki bireylere aynı kalitede sağlanması olduğunu belirterek, projenin özelde Kanlıköy/Gönyeli halkını, genelde de tüm ülkede özgül öğrenme güçlüğü çeken, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukları destekleyecek bir proje olacağını söyledi.

Amcaoğlu, projenin ilk olması ve bölgeye büyük hizmet sağlayacak olması nedeniyle heyecan duyduğunu ifade ederek, eğitim için ayrılmış ancak uzun yıllardır atıl duran bir binanın, ihtiyacı karşılamak üzere tekrardan kullanıma geçmesinin Bakanlık için önemine değindi.



Amcaoğlu, “Öncelikle bir ebeveyn olarak, daha sonra da Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak katkı koyanlara teşekkürü borç bilirim dedi.”TEKİNAY: PROJE ÜLKEDE İLK OLACAKÖzgül Öğrenme Güçlü Derneği Yönetim Kurulu’ndan Kurucu Üye Ayten Tekinay ise, ülkede ilk olacak bu proje ile özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların yanında Kanlıköy ve adadaki tüm çocuklara hizmet verecek bir tesis projesinin temellerini atmak üzere orada bulunduklarını ifade ederek, bu amaçla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.Kanlıköy Muhtarı Kılıç ise, Kanlıköy’e böyle bir tesis kazandıracakları için Bakanlık’a ve Dernek’e teşekkürlerini sundu.