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Amcaoğlu: Okullar yarın açılmayacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okulların yarın açılamayacağını, ne zaman açılacağının 22 Ocak 2021 tarihinde alınacak karara göre belirleneceğini açıkladı.

17 Ocak 2021 Pazar 21:15
Amcaoğlu: Okullar yarın açılmayacak
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okulların yarın açılamayacağını, ne zaman açılacağının 22 Ocak 2021 tarihinde alınacak karara göre belirleneceğini açıkladı.

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, konuyla ilgili olarak kısa bir açıklama yaptı. Bakan Amcaoğlu, bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Ersan Saner’in habercilere yaptığı açıklamaya değindi ve daha önce 18 Ocak 2021 Pazartesi (yarın) açılmasına karar verilen ancak daha sonra değiştirilen kararın geçerli olduğunu bildirdi.

Bakan Amcaoğlu, “yarın okullar açılamayacak, ne zaman açılacağı önümüzdeki günlerde yetkili kurulların alacağı karar sonrasında duyurulacak” dedi.

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Son Güncelleme: 17.01.2021 22:30
Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluMilli Eğitim Ve Kültür Bakanı Olgun AMCAOĞLU
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