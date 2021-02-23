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Amcaoğlu: “Öğrencilerin adaya gelmesi kararının altında Ali Pilli’nin de imzası var”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlı Olgun Amcaoğlu Ali Pilli’nin, günlük sefer sayısına ilişkin kısıtlamanın kaldırılması ve öğrencilerin adaya gelmesi konusuna karşı çıktığı için görevden alındığı iddialarını yalanladı ve "Kesinlikle öyle bir şey yok. Bu karar 13 Şubat tarihli Bakanlar Kurulu toplantısından geçti ve Sayın Pilli’nin bu kararın altında imzası var” dedi.

23 Şubat 2021 Salı 11:47
Amcaoğlu: “Öğrencilerin adaya gelmesi kararının altında Ali Pilli’nin de imzası var”
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, dün yayımladığı NOTAM ile KKTC’ye yönelik uçuş kısıtlamasını kaldırdı. NOTAM yayımlanmadan önce, KKTC’ye sadece iki sefer  düzenleniyordu..

Alınan kararın ardından, vatandaşlar virüsün yayılması konusunda paniğe kapılarak  sosyal medyada bunu dile getirdiler..

Bazı vatandaşlar, ise Pilli’nin bu karara karşı çıktığı için görevden alındığını öne sürdü.

AMCAOĞLU: “İNSANLAR NE İSTEDİĞİNİ BİLMELİ”

Konuyla ilgili katıldığı bir programda konuşan Bakan Amcaoğlu, “İnsanlar ne istediğini bilmeli, yüksek eğitim ülkedeki en büyük yatırım kaynağıdır..KKTC büyük bacalı sanayilere sahip değil" dedi..

“PLAYSTATION’DAN DAMAR YOLU AÇMAYI ÖĞRENEMEZSİNİZ”

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Uygulamalı fakültelerde eğitim gören öğrencilerin yüz yüze eğitime geçmek zorunda olduğunu, tüm dünyanın bu yönde adım attığını belirten Amcaoğlu, “Dünya, bu çocukların yüz yüze eğitim görmek zorunda olduğunu söylüyor. Playstation’dan damar yolu açmayı öğrenemezsiniz” dedi.

"PİLLİ NE YAPTIĞINI BİLİYORDU"

Ali Pilli’nin bu karara karşı çıktığı için görevden alındığına yönelik iddialara değinen Amcaoğlu, “Kesinlikle öyle bir şey yok. Bu karar 13 Şubat tarihli Bakanlar Kurulu toplantısından geçti ve Sayın Pilli’nin bu kararın altında imzası var. Pilli ne yaptığını biliyordu. Yapılan siyasi değişiklik Başbakan’ın kendi tasarrufudur, o konuda bir şey diyemem” şeklinde konuştu.

“UYGULAMALI FAKÜLTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NİSAN’DA BAŞLAYACAK”

Uygulamalı fakültelerde, Nisan ayında yüz yüze eğitime başlanacağını vurgulayan Amcaoğlu, bu kararı alırken; 21 üniversitenin rektörleriyle, YÖK ile, Türkiye Eğitim Bakanıyla ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile görüştüklerini ve Üst Komite’nin ‘yazılı onayını’ aldıklarını ifade etti.

“ADAYA GELECEK ÖĞRENCİLER DEVLETİN KARANTİNA MERKEZLERİNDE KALACAKLAR”

Nisan ayına kadar hava veya deniz yoluyla ülkeye gelecek öğrencilerin, geldikleri ülkelere göre; 10 veya 14 gün devletin belirlediği merkezlerde karantinada kalacaklarını söyleyen Amcaoğlu, “Üst Komite kaç gün dediyse, o kadar gün karantinada kalacaklar” şeklinde konuştu.  

Ülkeye gelecek öğrencilerin, üniversitelere ait yurtlarda konaklayacaklarına dair iddialar üzerine Amcaoğlu, “Devletin misafirleri olacaklar. Üniversitelerin yurtlarında kalmayacaklar. Onlar bizim çocuklarımız ve sağ salim okullarına teslim edeceğiz. Hiçbir okulun bu konuya özel yurdunu açması söz konusu değildir. Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünü yapabileceği tesislerde çocukları misafir edeceğiz” dedi.  

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