Amcaoğlu'ndan eleştirilere yanıt

Bakan Amcaoğlu, bazı sendikaların, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile hükümete getirdiği “temaslılarla ilgilenilmiyor, takip eksik” ve benzeri eleştirilerin doğru olmadığını söyledi.

Bakan Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın temaslı takibinin çok başarılı olduğunu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak da pozitif vaka saptanan okullarda tüm temaslılarla ilgilendiklerini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, pozitif vaka görülen her okulda, temizlik ve dezenfekte işlemlerinin de yoğunlaştırılarak devam ettiğini ekledi.