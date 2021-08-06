banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Olmuyor işte!
Olmuyor işte!
Covid-19 hastaları belge sorunu yaşıyor
Covid-19 hastaları belge sorunu yaşıyor
Popülizm yangın söndürür mü!
Popülizm yangın söndürür mü!
124'ü yerel 142 pozitif vaka
124'ü yerel 142 pozitif vaka
banner376

Amcaoğlu'ndan elektrik zammı talebine eleştiri

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, KIB-TEK Genel Müdürü Erdoğan'ın elektrik zammına ilişkin açıklaması ile haddini aştığını işaret ederek, "Zam konusu tamamen dedikodu. Geçerliliği yok. Zamma gerek de yok" dedi.

06 Ağustos 2021 Cuma 10:05
Amcaoğlu'ndan elektrik zammı talebine eleştiri

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın, 2019 yılından bu yana elektrik fiyatlarında düzenlemeye gidilmediğini ve bu durumun kurumu ciddi bir finans açığına ittiğini belirterek, elektrik fiyatlarında yüzde 30'luk bir zam yapılması gerektiği yönündeki ifadelerinin haddini aşan bir açıklama olduğunu söyledi.

"BAŞBAKANIN HABERİ YOK"

banner341
Kıbrıs TV’de Erçin Şahmaran’ın konuğu olan Bakan Amcaoğlu, elektriğe yapılması istenen zamla ilgili duyduğu hicabı Başbakan Ersan Saner’e aktardığını, Başbakanın konudan haberdar olmadığını söyledi. Birilerinin kamuoyu yaratmaya çalıştığını dile getiren Amcaoğlu, zammın gerekliliğine inanmadığını vurguladı.

"GEÇERLİLİĞİ YOK, KADÜK"

“Kendini yetkili zanneden arkadaşlar, zammın neden gerekli olduğunu, gerekçeleri tam bir şekilde anlatsın” diyen Amcaoğlu, Başbakan Ersan Saner’in, onayını alınmadan, hiçbir kararın geçerli olmadığını, açıklamanın ‘kadük’ olduğunu söyledi. Zam konusunun tamamen dedikodu olduğunu söyleyen Amcaoğlu, halkı etkilemeye çalıştıklarını kaydetti. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluElektik Zammı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erenköy Direnişi ve Şehitler anılıyor
Erenköy Direnişi ve Şehitler anılıyor
KTGB, Basın Kartı Komisyonu başkanlığına Cenk Mutluyakalı’yı atadı
KTGB, Basın Kartı Komisyonu başkanlığına Cenk Mutluyakalı’yı atadı
Sol Hareket yüz yüze eğitim konusunda açıklama yaptı
Sol Hareket yüz yüze eğitim konusunda açıklama yaptı
2713 işçiye toplam 9 milyon 519 bin 251TL ödeme yapıldı
2713 işçiye toplam 9 milyon 519 bin 251TL ödeme yapıldı
Biyologlar Derneği: “Söz konusu oluşum müsilaj değil”
Biyologlar Derneği: “Söz konusu oluşum müsilaj değil”
Bıçaklı:“KIB-TEK çalışanlarının darp edilmesini kınıyoruz”
Bıçaklı:“KIB-TEK çalışanlarının darp edilmesini kınıyoruz”
Kızılay Heyeti orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Antalya’ya gitti
Kızılay Heyeti orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Antalya’ya gitti
Olmuyor işte!
Olmuyor işte!
Covid-19 hastaları belge sorunu yaşıyor
Covid-19 hastaları belge sorunu yaşıyor
Popülizm yangın söndürür mü!
Popülizm yangın söndürür mü!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim