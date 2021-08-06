Amcaoğlu'ndan elektrik zammı talebine eleştiri

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın, 2019 yılından bu yana elektrik fiyatlarında düzenlemeye gidilmediğini ve bu durumun kurumu ciddi bir finans açığına ittiğini belirterek, elektrik fiyatlarında yüzde 30'luk bir zam yapılması gerektiği yönündeki ifadelerinin haddini aşan bir açıklama olduğunu söyledi.

"BAŞBAKANIN HABERİ YOK"

Kıbrıs TV’de Erçin Şahmaran’ın konuğu olan Bakan Amcaoğlu, elektriğe yapılması istenen zamla ilgili duyduğu hicabı Başbakan Ersan Saner’e aktardığını, Başbakanın konudan haberdar olmadığını söyledi. Birilerinin kamuoyu yaratmaya çalıştığını dile getiren Amcaoğlu, zammın gerekliliğine inanmadığını vurguladı.

"GEÇERLİLİĞİ YOK, KADÜK"

“Kendini yetkili zanneden arkadaşlar, zammın neden gerekli olduğunu, gerekçeleri tam bir şekilde anlatsın” diyen Amcaoğlu, Başbakan Ersan Saner’in, onayını alınmadan, hiçbir kararın geçerli olmadığını, açıklamanın ‘kadük’ olduğunu söyledi. Zam konusunun tamamen dedikodu olduğunu söyleyen Amcaoğlu, halkı etkilemeye çalıştıklarını kaydetti.