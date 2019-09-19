Amcaoğlu'ndan ek mesai açıklaması...

Amcaoğlu, hatanın düzeltilmesi adına İçişleri ve Maliye Bakanlıkları gerekli işlemleri başlattığını kaydetti.
Konuyla ilgili Bakanlık Basın Bürosu aracılığıyla açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, yapılan hata neticesinde eksik ödeme yapıldığını, ancak anında düzeltme yapılması için gerekli işlemlerin başlatıldığını dile getirdi.
Kendisini, KAMUSEN, HAKSEN ve KTAMS Başkanlarının aradığını, ancak KTAMS Başkanı ile görüşmeden grev kararı almasının üzüntü verici olduğunu söyledi.
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bir kez daha yapılan hatanın düzeltilmesi adına gerekli işlemlerin anında başlatıldığının bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, kamu kurumlarının ek mesailerinin ödendiğini ancak Sağlık Bakanlığı’ndan kaynaklanan teknik bir sorundan dolayı, kamu sağlık çalışanlarının ek mesaileri ile gardiyanların eksik ödemelerinin Cuma günü birlikte ödeneceğini kaydetti.