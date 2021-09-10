banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kurultay sarhoşu oldular!
Kurultay sarhoşu oldular!
İnsan kaçakçılığı iddiasıyla tutuklanan 2 şahıs tutuklu yargılanacak
Cezaevine göndrildiler
Büyük ikramiye talihlisine teslim edildi
Büyük ikramiye teslim edildi
Mahkemelerin elektrikleri kesildi
Mahkemelerin elektrikleri kesildi
banner376
Flaş Haber
127'si yerel 161 pozitif vaka
Kapat

Amcaoğlu'ndan açıklama

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, nüfus yoğunluğu olan okullarda yeni eğitim öğretim yılına seyreltilmiş şekilde başlanacağını açıkladı.

10 Eylül 2021 Cuma 12:15
Amcaoğlu'ndan açıklama

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ile yaptıkları istişareler sonucunda kayıt dönemi sonrası nüfus yoğunluğu yaşanan bazı okullarda yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve ortaya çıkabilecek olumsuzlukları önleyebilmek adına seyreltilmiş öğrenime gidilmesi kararı aldıklarını açıkladı. 

Amcaoğlu, söz konusu okullarda ders süre ve saatlerinde de değişiklikler yapıldığını belirterek “Nüfus yoğunluğu yüksek olan ilkokullarımızda ders saati süreleri beşer dakika kısaltılmış ancak öğrenimde bir kayıp yaşanmaması amacıyla ders sayıları günde 8 saate çıkarılmıştır” dedi.

banner341
Yapılan düzenlemeyle seyrekleştirilmiş (dönüşümlü) öğrenim uygulanacak okullarda, uygulamadan dolayı yaşanacak kayıpların, minimum seviyeye çekilmesini hedeflediklerini vurgulayan Bakan Amcaoğlu, bu uygulamanın yapılacağı ilkokullarda normal tedrisata ek günde bir fazla ders saati, haftada 5 fazla ders saati işleneceğini söyledi. 

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılına seyreltilmiş (dönüşümlü) olarak başlayacak okullar şöyle belirtildi:

“Necati Taşkın İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Şht. Yalçın İlkokulu, Alayköy İlkokulu, Alasya İlkokulu, Karakol İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Şht. Hüseyin Akil İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu, 
Şht. Hasan Cafer İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Çatalköy İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Şht. İlker Karter İlkokulu.”

banner360
Son Güncelleme: 10.09.2021 12:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTAMS, Koop-sen’in grevine destek belirtti
KTAMS, Koop-sen’in grevine destek belirtti
Aksa Fotofest 2021 başvuruları devam ediyor
Aksa Fotofest 2021 başvuruları devam ediyor
Aşı karşıtları, toplumsal mücadeleden kaçanlardır
Aşı karşıtları, toplumsal mücadeleden kaçanlardır
“Asya Gönüllüleri” Sağlık Bakanlığı’na yürüdü
“Asya Gönüllüleri” Sağlık Bakanlığı’na yürüdü
Bedis ve Venüs plajları temizlendi
Bedis ve Venüs plajları temizlendi
Maliye Bakanı Oğuz, 4k Koop Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerini kabul etti
Maliye Bakanı Oğuz, 4k Koop Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerini kabul etti
Özersay'dan ekonomi ve turizm hakkında değerlendirme
Özersay'dan ekonomi ve turizm hakkında değerlendirme
Özkıraç'tan KIB-TEK ile ilgili haberler hakkında değerlendirme
Özkıraç'tan KIB-TEK ile ilgili haberler hakkında değerlendirme
Değirmenlik Belediyesi dere yataklarını temizledi
Değirmenlik Belediyesi dere yataklarını temizledi
Tatar, İzmir’de KKTC'li öğrencilerle biraraya geldi
Tatar, İzmir’de KKTC'li öğrencilerle biraraya geldi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim