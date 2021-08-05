Amcaoğlu'ndan açıklama

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2021-2022 öğretim yılında okulların sağlıklı, güvenli ve kesintisiz olarak açılmasını sağlayabilmek amacıyla odak grup toplantılarına devam ettiklerini kaydetti.

“Yüz yüze eğitime geçmekte kararlıyız ve ısrarcıyız. Çocuklarımızın, gençlerimizin bir yıl daha kaybetmesine göz yumamayız. Çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz” diyen Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı, KTÖS, KTOEÖS, KTTB, Eğitim Beklemez İnisiyatifi ve bakanlığa bağlı öğretim müdürlükleri ile dün akşam saatlerine kadar bakanlık toplantı salonunda bir toplantı daha gerçekleştirdiklerini belirtti.

“GÖRÜŞLER BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ’NE İLETİLECEK”

Paydaşların görüşlerini dinlediklerini ifade eden Bakan Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında kurulacak koordinasyon mekanizması, yakın temaslı, temaslı veya pozitif vaka durumunda takip edilecek müdahale planı, bölgesel ve okul bazlı tedbirler üzerindeki görüşlerin, yetkili kurul olan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne iletilmesi kararlarını aldıklarını bildirdi.





