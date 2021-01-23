Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP’de kriz büyüyor!
UBP’de kriz büyüyor!
Yerli üretime sahip çık!
Yerli üretime sahip çık!
Bir deve hikayesi
Bir deve hikayesi
Bütçe görüşmeleri ve Pilli’nin 2020’sinden 2021’in gerçeklerine
Bütçe görüşmeleri ve Pilli’nin 2020’sinden...
banner376

Amcaoğlu merakla beklenen haberi verdi!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı doğrultusunda, eğitimin 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacağını kaydetti.

23 Ocak 2021 Cumartesi 18:17
Amcaoğlu merakla beklenen haberi verdi!
banner337
banner351

Bakan Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı gereği, Girne bölgesindeki bazı okullarda ve Lefkoşa 9 Eylül İlkokulu’nda uzaktan (online) eğitime başlanacağını, ülkedeki diğer okullarda ise seyreltilmiş yüz yüze eğitim yapılacağını belirtti.

Bakan Amcaoğlu, “Lefkoşa’da bulunan 9 Eylül İlkokulu’nda 25 Ocak 2021’de uzaktan eğitime başlıyoruz. Bu uygulamayı 29 Ocak 2021’e kadar sürdüreceğiz ve bu okulumuz için yeni karar üreteceğiz. Girne bölgesindeki okullarla ilgili olarak bir sonraki kararı ise Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu verecek” dedi.

Bakan Amcaoğlu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitimin özellikle son bir yıl içerisinde çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğinin farkında olduklarını belirtti ve “elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, en başta öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere, tüm ülkemize hayırlı olsun” dedi.

banner341
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin konuyla ilgili son kararı şöyle:

“Çatalköy - Karşıyaka arasındaki bölgede bulunan özel ve devlet okullarında alınacak bir sonraki karara kadar yüz yüze eğitimin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil) durdurularak, online eğitime geçilmesi uygun görülmüştür. Bu bölge dışında bulunan okulların 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil) geçmeleri uygun görülmüştür. Ancak Çatalköy - Karşıya bölgesinde ikamet edip eğitim ve çalışmak amacıyla başka bölgelere giden öğrenci ve öğretmenlerin bir sonraki karara kadar eğitim kurumlarına gitmeleri ve çalışmaları uygun görülmemiştir.”

“Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta eğitim gören öğrenci ve velilerinin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.”

“Ülkemizde eğitim kurumlarının açılışının ertelendiği nedenle Güney’de ikamet edip Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören öğrenci ve velilerinin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.”

banner360
Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluKktc OkullarYüz Yüze EğitimOnline Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alsancak’ta masöz pozitif! Çok sayıda temaslısı var
Alsancak’ta masöz pozitif! Çok sayıda temaslısı var
GİAD başkanlığına Muhit İnce seçildi
GİAD başkanlığına Muhit İnce seçildi
Saner Güzelyurt’ta vatandaşlarla biraraya geldi
Saner Güzelyurt’ta vatandaşlarla biraraya geldi
Cumhurbaşkanı Tatar’a kitap takdimi
Cumhurbaşkanı Tatar’a kitap takdimi
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı son kararlar!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı son kararlar!
GAÜ’den KKTC’ye özel yüzde 100 burs fırsatı
GAÜ’den KKTC’ye özel yüzde 100 burs fırsatı
Vergi-sen’den Gelir ve Vergi Dairesi yönetimine tepki…
Vergi-sen’den Gelir ve Vergi Dairesi yönetimine tepki…
Evde aşı yaptırmak için müracaat şart!
Evde aşı yaptırmak için müracaat şart!
Ehliyetsiz sürücü polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı, yakalandı
Ehliyetsiz sürücü polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı, yakalandı
Tatar AB Komisyonu yetkilileriyle telekonferans aracılığıyla görüştü
Tatar AB Komisyonu yetkilileriyle telekonferans aracılığıyla görüştü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim