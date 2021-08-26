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Amcaoğlu KKTC üniversitelerinde 2021 – 2022 akademik yılı Güz Dönemi’nde yüz yüze eğitim modelinin uygulanacağını açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC  üniversitelerinde, 2021 – 2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yüz yüze eğitim modelinin uygulanacağını açıkladı.

26 Ağustos 2021 Perşembe 17:45
Amcaoğlu KKTC üniversitelerinde 2021 – 2022 akademik yılı Güz Dönemi’nde yüz yüze eğitim modelinin uygulanacağını açıkladı

Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada, sosyal mesafe ve hijyen koşullarının mevcut fiziki imkanlar kapsamında etkin olarak sağlanabilmesi amacıyla yüz yüze (seyreltilmiş) eğitim modelinin uygulanacağını,  öğrencilerin  KKTC’de bulunmaları ve öğrenci muhaceret izinlerini tamamlamaları gerektiğini kaydetti.
Açıklama şöyle:
“Küresel ölçekte yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle, resmi gazetede yayınlanan E.S. (K-I) 801 - 2021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KKTC Yükseköğrenim Kurumlarında kayıt, eğitim ve devam koşulları ile ilgili yapılan düzenlemeler doğrultusunda yüz yüze (seyreltilmiş) eğitim modelinin uygulanmasına karar verilmiştir.
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi sosyal mesafe ve hijyen koşullarının mevcut fiziki imkanlar kapsamında etkin olarak sağlanabilmesi amacıyla yüz yüze (seyreltilmiş) eğitim modelinin uygulanacağı ülkemizde öğrencilerin KKTC’de bulunmaları ve öğrenci muhaceret izinlerini tamamlamaları gerekmektedir.

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KKTC Üniversitelerinin 2021-2022 akademik yılı güz döneminde uygulayacakları eğitim modeli kararı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen çerçeve sınırlarında olacaktır.
Sevgili öğrencilerimize, değerli öğretim üyelerine, üniversitelerimizin güzide yöneticilerine sağlıklı ve başarılı bir dönem dilerim. Her zaman yanlarında olacağımızı belirtmek isterim”.
(ÖZ/ÖK)
 

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Son Güncelleme: 27.08.2021 01:49
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