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Amcaoğlu, KKTC Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nu kabul etti

Amcaoğlu, KKTC Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nu kabul etti

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:40
Amcaoğlu, KKTC Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nu kabul etti

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nu kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı da hazır bulundu.
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birliğin talep ve beklentilerini fazlasıyla dikkate aldıklarını söyledi.
Amcaoğlu, halihazırda meclis komitesinde görüşülmeye başlayıp da bitirilemeyen sektörün beklediği yasa tasarıları konusunda da şahsen kendisinin müsteşarları ile birlikte toplantılara katılacağını ve bunların yasallaşması noktasında gereken iradeyi ortaya koyacağını söyledi.
ÖNAL

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KKTC Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal da konuşmasında, “Zor bir dönemde görev aldınız ancak enerjisi yüksek bir hükümet kuruldu. Bu hükümetin eminim sorunların üstesinden gelecek gücü, enerjisi, bilgi ve birikimi var. Biz de Bankalar Birliği olarak vermemiz gereken desteğe hazırız” dedi.
Önal, birlik hakkında detaylı bilgi vererek, sektörel sıkıntıları ve hükümetten beklentilerini aktardı.
Bankaların elde ettiği kârı devlet ile paylaşmaktan son derece memnun olduğunu kaydeden Önal, vergisini çok düzenli ödeyen bir sektör olmanın mutluluğunu paylaştıklarını, ödüllendirilmesi gereken sektör olmalarına karşın, vergi indiriminden yararlanamayan üç sektörden biri olduklarını, bunun da kendilerini üzdüğünü söyledi.
Önal, “Düzenli şekilde vergilerini veren bankaların özendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir durumda, daha çok çalışır, üretiriz, daha çok gelir yaratırız. KKTC ekonomisine daha fazla katkı da bulunuruz” dedi.
 

Son Güncelleme: 12.06.2019 18:58
Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanıOlgun AmcaoğluKKTC Bankalar Birliği Yönetim Kurulu
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