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Amcaoğlu: Kişilik haklarına saldıran haber yapıyorlar

Maliye Bakanı Amcaoğlu, bir bakanlık çalışanı ile ilgili olarak sosyal medyada ve bir internet gazetesinde yayınlanan haberle ilgili açıklama yaptı; “iddialar tamamen asılsızdır” dedi

23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:26
Amcaoğlu: Kişilik haklarına saldıran haber yapıyorlar
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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bir bakanlık çalışanı ile ilgili olarak sosyal medyada ve bir internet gazetesinde yayınlanan haberdeki iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Bakan Amcaoğlu, “medya, bir haberin doğruluğunu teyit etmeden yayınlamamalıdır” dedi. Bakan, gerekli vergileri ödemeden bir malı/aracı antrepodan çıkaran kişininsuç işlemiş sayılacağını hatırlattı.

Bakan Amcaoğlu, konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı ve şunları kaydetti:

“Sosyal medyada, "yenibakisgazetesi.com" adresli bir sitede bugün, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Kaçakçılıkla Mücadele Gümrük Şube Amiri olarak görev yapan personelimiz hakkında aslı astarı olmayan iddialar yer almıştır.”

“Personelimiz, gümrük camiasında sevilen, çalışmaları herkes tarafından takdir edilen, bulunduğu mevkiye Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından, gerekli başarıyı gösterdiği için atanmış bir personelimizdir.”

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“Kaçakçılıkla Mücadele Gümrük Şube Amirliği'nin görevi, esas olarak, ülkemize yasal olmayan yollardan ithal edilen malların takip ve tespiti ile devletin gelir kaybını önlemektir.”

“Bugün, ilgili şube amirimiz, personelleri ile birlikte kontrol görevi yaptığı esnada, antrepoda olması gereken bir aracı tespit etmiş ve aracı gümrük kontrolüne almışlardır. Şunu belirtmekte fayda vardır ki, gerekli vergileri ödemeden bir malı/aracı antrepodan çıkaran kişi suç işlemiş sayılır.”

“Ancak, yasal olarak araç ile bir bağlantısı bulunmayan bir kişi tarafından telefoniyen tehdide varan söylemlere maruz kalmış, bilahare de yukarıda bahsi geçen sitede, kişilik haklarına saldırıya varan iddialar yer almıştır.”

“Asılsız, kişilik haklarına saldırıda bulunan bu haberi şiddetle kınıyor, medyanın aldıkları bilgileri teyit etmeden haber yapmamaları gerektiğini tekrardan hatırlatıyoruz.”

“Personelimiz, yasal haklarını arayacaktır. Bu konuda, Bakanlık olarak da gereken desteği vereceğiz.”

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